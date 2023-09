Máris kezdődik az őszi járványszezon? Ez fogja kicsinálni a magyarok egészségét 2023-ban

Az időjárás alapján még nem ért véget a nyár azzal, hogy áthajtottuk a naptárat szeptemberre, viszont a napjaink már javában az őszi rutin szerint zajlanak. Az évszakváltás az egészségünkre is nagy hatással van, amelyre az átmeneti időszakban különösen jó odafigyelni. A Pénzcentrum összegyűjtött néhány tippet, amivel ősszel is megőrizhetjük testi és lelki egészségünket, támogathatjuk az immunrendszerünket.

Bár most még a nyári kánikulai napokat idézi az időjárás, kora reggel már elkél egy vékonyabb pulóver, hamarosan pedig már végleg búcsúzhatunk a 30 fokos melegtől. A hét második felében Magyarországot is eléri a lehűlés, szeptember 23-án, az őszi nap-éj egyenlőség napján pedig megkezdődik a csillagászati ősz is, amikortól ténylegesen ősziesbe fordul az időjárás. Az évszakváltás nemcsak a természetre, hanem a szervezetünkre is hatást gyakorol.

Ősszel jellemzően a napsütéses órák számának csökkenése miatt kevesebbet termel a szervezetünk egyes vitaminokból, hormonokból. Hajlamosan lehetünk a nyár elmúltával kevesebb folyadékot fogyasztani, gyümölcsöt-zöldséget enni. Már nem töltünk annyi időt a szabadban, kevesebbet mozgunk. A szervezetük immunrednszere ezek miatt a hatások miatt legyengül, jobban ki van téve a fertőzéseknek. Ugyanakkor a cseppfertőzéssel terjedő vírusoknak épphogy jobban kedvez a hűvösebb, nedvesebb őszi idő. Ezért is fontos, hogy felkészítsük a szervezetünket az őszre, ehhez adunk most tippeket.

1. Fogyassz elég folyadékot ősszel is

Nyáron általában nincs gondunk a megfelelő folyadékbevitellel, hiszen a meleg idő miatt is hamarabb megszomjazunk. Ősszel viszont kevésbé vagyunk szomjasak, a Rootd cikke szerint nagyjából 40 százalékkal csökken hűvösebb időben a szomjúságérzet. A folyadékbevitel viszont ugyanolyan fontos, mint nyáron, ezért érdemes az átmeneti időszakban különösen figyelni arra, hogy eleget igyunk.

Ha megmagyarázhatatlan fejfájás kínoz minket, akkor először gondoljuk át, elég vizet fogyasztottunk-e aznap. Akinek problémája van a megfelelő folyadékbevitellel, az próbáljon mindig kéznél tartani vizet palackban, flakonban, vagy kancsóban, pohárban, hogy eszébe jusson inni. Érdemes ízesíteni is a vizet, hogyha úgy többet tudunk megini belőle, készíthetünk limonádét, vagy szörpöt, almafröccsöt, stb. Fogyasszunk lédús gyümölcsöt, és együnk sűrűbben leveseket.

2. Fogyassz szezonális zöldséget, gyümölcsöt

A vitaminbevitel különösen fontos az őszi időszakban, melynek legjobb forrásai a zöldségek, gyümölcsök. Nemcsak az egészségünk, hanem a pénztárcánk is meghálálja, ha főként szezonális termékeket választunk. A HelloVidék szezonnaptára alapján bőven van miből válogatni egész ősszel. Együnk több almát, (zöld)babot, birset, brokkolit, burgonyát, céklát, cukkinit, diót, káposztát, salátát, retket, szeptemberben még dinnyeféléket, karalábét, karfiolt, kelbimbót, körtét, őszibarackot, padlizsánt, paprikát, paradicsomot, szedret, szilvát, szőlőt, tököt és uborkát.

Kedvcsinálónak a főzéshez nézhetünk kifejezetten őszi menüválogatásokat is, kereshetünk szedd magad akciókat, ha van hol tárolnunk például az almát. Minden hónapban kinevezhetünk néhány zöldséget-gyümölcsöt "főszereplőnek" is, hogy amíg frissen megkapjuk őket, azokat minél sokoldalúbban használjuk fel. Az ősz jellemzően a savanyúságkészítés időszaka is, amely pedig már novemberben, illetve a téli hónapokban tehet majd nagy szolgálatot az egészségünk szempontjából.

3. Figyelj magadra

Ősszel érdemes többet foglalkoznunk a mentális egészségünkkel is. Pusztán a rövidülő nappalok okán is jelentkezhet hangulatváltozás, őszi levertség, majd a "téli depresszió". Ezért különösen érdemes készülni rá, és jobban odafigyelni ebben az időszakba, mely jobban igénybeveheti mentálisan is az embert. Az általában felfokozott, programdús nyarak után egyébként is érdemes kissé lelassulni, több időt fordítani önmagunkra. Váltsunk át nyugisabb, kímélőbb, stresszmentesebb üzemmódba, válasszunk olyan időtöltéseket, amelyek ezeket támogatják. Kiránduljunk többet a természetben, rossz időben járjunk el múzeumba, kiállításra, kézműveskedjünk, barkácsoljunk, süssünk almáspitét, főzzünk őszi leveseket, takarítsuk ki a lakást.

Az évszakváltással együtt jár, hogy a ruhatárunkat is őszire cseréljük. Ha szükséges, mossuk és vasaljuk ki a nyári ruhatárat, és így tegyük el a szekrénybe a következő szezonig, egyúttal vegyük elő az őszi ruhákat és ellenőrizzük, hogy nincs-e szekrényszaguk, nem gyűröttek-e, nem kell-e a kabátokat tisztítóba vinni. Készítsük elő ezeket, hogy amikor kellenek, csak ki kelljen kapnunk a szekrényből.

Az ősz általában a tartalmasabb reggelik ideje is, hűvösebb időben valamivel több kalóriával érdemes indítani a napot, mint nyáron. Azzal is gondoskodhatunk magunkról, hogy előre elkészítjük a napi egészséges reggelinket, hogy könnyen induljon a nap. Ezt a rutint kombinálhatjuk a szezonális zöldség-gyümölcs felhozatallal is, indítsük a napot chia pudinggal, tápióka pudinggal és friss gyümölcsökkel, vagy készítsünk almatócsnit, a rántottát, lecsót dobjuk fel cukkinivel, padlizsánnal, nasinak rágcsáljunk répát, uborkát, sütőtököt, stb.

Az ősz a bőrünket is igénybe veszi, és amíg nyáron jobban figyelünk az ápolságára, a hívösebb időben erről hajlamosabbak vagyunk megfeledkezni. Pedig a hidegebb idő elősegíti a bőr kiszáradását, ezért érdemes jobban odafigyelni a bőrápolási rutinunkra. A bőr egészségéhez a napfény is nagyban hozzájárul, ezért is fontos, hogy hiába süt kevesebbet a nap, használjuk ki a kínálkozó alkalmakat.

4. Aludj

A minőségi alvás minden évszakban fontos, azonban ősszel - főként az óraátállítást követően - könnyen felborulhat az alvásritmus. A gyermekek iskolába kezdenek járni, így a szülők beosztása is szigorúbb lesz, sokaknak kevesebb idő juthat pihenésre. A megfelelő mennyiségű és minőségű alvás azért is fontos, mert álmunkban termelődnek olyan hormonok, amelyeknek a jó közérzet, kiegyensúlyozottság megtartásában kardinális szerepük van, mint a melatonin vagy a szerotonin.

Sokan vágnak bele úgy az őszbe, hogy nem fokozatosan állnak át a több pihenésről a sűrűbb hétköznapokra, így kialvatlanok, kimerültek lehetnek. Tudatosság nélkül ez azonban nem fog elmúlni. Szánjunk időt rá, hogy aludjunk, és tegyünk meg mindent, hogy az alvásunk pihentető legyen.

5. Ne gubózz be

Az igazi bekuckózás időszaka a tél, amikor az ember legszívesebben a kanapén tölti a szabadidejét egy puha plédbe bugyolálva teát vagy kávét kortyolgatva. Sokan azonban már őszre előrehozzák a kuckózást és szabályosan begubóznak. Nem mozdulnak ki olyan könnyen sem programok, sem sport, kirándulás, sem a napi teendők kedvéért olyan könnyen. Pedig nagyon fontos, hogy ősszel is aktívak maradjunk az egészségünk érdekében. Ne legyünk restek felkerekedni akkor sem, ha hűvösebb van, esik az eső, és csábítóbb lehetőség otthon maradni.

6. Adasd be az oltást

Nemcsak a veszélyeztetett korosztálynak, gyermekeknek, krónikus betegeknek, hanem mindenkinek javallot az influenza oltást beadatnia még a szezon berobbanása előtt. A pandémia tanulságait levonva pedig most már az is ajánlott, hogy a covid-vakcinát szezonálisan felvegyük, akár az influenzával egy időben.

Úgy tűnik, hogy a koronavírus járvány nem is várja ki a "szezont", már most növekszik a betegek száma. Ez az NNGYK heti szennyvízadat elemzéseiből világosan látszik:

7. Menj el szűrővizsgálatokra

Vannak olyan szűrővizsgálatok, melyeket évente, kétévente, háromévente érdemes elvégeztetni, hogy megőrizzük egészségünket. Szűk 4 hónap van még az idei évből, így ha idén nem voltunk még vérvételen, vizeletvizsgálaton, fogászati szűresen, nőgyógyásznál, és még hosszan lehetne sorolni, akkor jobb, ha már most kérünk rá időpontot. Az ember hajlamos lehet rá, hogy belefeldkezzen az őszbe, aztán az adventi időszakban már semmi ilyesmire ne legyen ideje, és a jövő évre halassza az ilyesmit. Pedig most még van elég idő beütemezni az éves szűréseket. Ne halogassunk! Határozzuk el, hogy még az idén túlesünk ezeken, hogy tiszta lappal kezdhessük a 2024-es évet.