Súlyos kígyómarás ért egy magyar túrázót: mentőhelikopter vitte kórházba

Keresztes vipera mart meg egy magyar túrázót Ausztriában. Végül mentőhelikopterrel kellett kórházba vinni.

Keresztes viperával került szembe egy magyar túrázó az ausztriai Mariazell közelében, és a kígyó meg is marta - írja a 24.hu. Annyit tudni az esetről, hogy a férfi egy csoporttal túrázott, a kígyómarás után továbbment, de állapota hamar romlani kezdett, végül mentőhelikopterrel szállították kórházba.

A Magyarországon is honos keresztes vipera marása ritkán halálos, ugyanis a faj mérgének viszonylag alacsony a toxicitása, és egy marásra nem is bocsát ki belőle sokat. A méregre van ellenszérum, de huzamosabb ideig tartó kellemetlenséget és részleges bénultságot is okozhat, súlyosabb mérgezések után akár egy évbe is telhet a teljes felépülés.