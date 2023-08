Áldatlan állapotok a magyar kórházban: lift nélkül maradtak a mozgáskorlátozott betegek

Hetek óta nincs rendesen lift a mozgásszervi betegek kórházában. Van, aki ezért inkább be sem feküdt.

Napok óta nem tudják használni a felvonókat a súlyos mozgásszervi betegek az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézetben - erről az RTL Híradó számolt be. Az adásban nyilatkozó betegek és hozzátartozók arra panaszkodnak, hogy lépcsőn kell közlekedni, ami nem tesz jót a sok esetben súlyos mozgásszervi betegek állapotának.

Az RTL úgy tudja, hogy a lift hetek üta nem működik az intézetben, már júius vége óta gondok voltak vele. Egy nyolcvan éves nő még a kezelését is elhalasztotta, mert mindt mondta, pokoli fájdalmai voltak a lépcsőzéstől, így inkább nem is feküdt be a kórházba.

Nagyon-nagyon nehezen jutottam fel a legfelső emeletre. De a lejutás az viszont sírva-ríva ment, mert ilyen fájós térddel ezt a sok lépcsőt megtenni embertelen

- mondta a híradónak az idős beteg.