Kegyetlen fájdalommal küszködnek a magyar gyerekek: sok szülő tehetetlen, pedig megelőzhető

A fejfájás nem csupán a felnőttek körében jelentkezhet, gyermekek esetén ráadásul gyakoribb probléma, mint elsőre gondolnánk. Magyarországon minden negyedik gyermeket érint ez. Szülőként fájdalom esetén az elsődleges cél annak csillapítása, amire számos praktika áll rendelkezésre, azonban ezek közül nem mind hatásos.

Kőnig Róbert gyermeksebész szerint az adalékanyagok miatt az a legjobb, ha a gyerek vizet iszik. Talán az egyik leggyakoribb tanács fejfájás esetén, és a legnagyobb arányban a magyar szülők is ezt a módszert alkalmazzák elsőként – 40 százalékuk kéri gyermekét, hogy igyon vizet, ha fejfájásra panaszkodik.

Szülőként rendkívül fontos, hogy gyermekeinket ösztönözzük a megfelelő folyadékpótlására - kilogrammonként napi 100/120 milliliter az ajánlott mennyiség - hiszen gyakran a nem elegendő folyadékbevitel miatt fáj a fejük. Ezzel Dr. Kőnig Róbert is egyetért, ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, nem mindegy, mit iszik a gyerek:

A tartósítószereket, adalékanyagokat, koffeint tartalmazó italok is kiválthatnak fejfájást, így a legjobb, ha vizet iszik a gyermek

- mondta a gyermeksebész.

A fájdalom megjelenésekor az étkezés az esetek nagy százalékában segít a fejfájás megszüntetésében, mivel helyreállítja a vércukorszintet. Fontos azonban, hogy ilyenkor ne nassolnivalót kapjon a gyermekünk, törekedjünk a teljes értékű ételekre – amennyiben ez nem megoldható, a chips vagy fagylalt helyett inkább válasszunk valamilyen szendvicset vagy pékárut.

Az étkezések kihagyása alacsony vércukorszinttel, az egyoldalú táplálkozás pedig vitaminhiánnyal járhat, így rendkívül fontos a kiegyensúlyozott és minőségi táplálkozás

- hívja fel a figyelmet az orvos.

A pihenés, alvás egy csendes, félhomályos vagy sötét szobában is megoldást jelenthet a fejfájásra. Dr. Kőnig Róbert ezt azzal magyarázza, hogy „gyakran a túl sok audio- és vizuális inger miatt fájdul meg a gyermekek feje, így egy ingerszegény közeg segíthet abban, hogy elmúljon a fájdalmat.” A pihenés mellett a szemkörnyék, a homlok, a halánték vagy a tarkó borogatásával is csökkenthető a fájdalom.

A fejfájásra gyerekkorban a friss levegő – akár egy szellőztetés vagy egy séta – is megoldást jelenthet, hiszen, ahogyan a gyermeksebész is fogalmaz, „az agynak oxigénre van szüksége, ha nem jut elegendőhöz, fejfájás alakulhat ki”. Segíthet ugyanakkor a kontrollált, mély belégzés is, ami egyben egy légzéses relaxációs gyakorlattal is összeköthető.

Amennyiben az előbb említett praktikák nem hozták meg a várt eredményt, akkor érdemes a gyermek igényeinek, életkorának és súlyának megfelelő fájdalomcsillapító alkalmazása is. Bár a magyar szülők több mint a fele (53%) ad gyermekének gyógyszert, ha a fejfájását más módon nem tudja csillapítani, csak töredékük ismeri a kifejezetten a gyermekek számára készült fájdalomcsillapítókat. Pedig ezek között vannak olyan készítmények, amelyeket folyadék nélkül is egyszerűen be tud venni a gyermek, ilyenek például szájban oldódó, kellemes ízű tabletták, ezekről mégis csak a szülők 19 százaléka hallott hazánkban.

Abban az esetben, ha a fejfájás semmilyen módszer hatására sem enyhül, vagy gyakran visszatér, esetleg egyéb tünetek társulnak hozzá – mint az émelygés, hányás, fényérzékenység - mindenképp forduljunk gyermekorvoshoz. A fejfájás okainak megértésében, valamint az orvosi diagnózis felállításában hatékony segítséget jelenthet a fejfájásnapló. Rendszeres használatával felismerhetővé válhatnak a fájdalom megjelenésének körülményei, ami hozzájárulhat a fejfájás megelőzéséhez és csillapításához is.

