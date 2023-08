Újabb koronavírus-variáns ütötte fel a fejét: ezek a magyarok vannak a legnagyobb veszélyben

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Újabb és újabb koronavírus-variánsok jelennek meg, de természetesen még most is elérhetők a védőoltások, amit ajánlott is felvenni - fogalmazott a szakember.

Egész biztosan találkozik még az ember olyan vírussal, amely az állatvilágból terjed - ezt mondta az Inforádiónak Oroszi Beatrix, a Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központ igazgatója. A szakértő szerint már a szúnyogpoluláció megnövekedéséből is lehet előre jelezni, hogy valahol egy új vírus vagy új variáns üsse fel a fejét. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Oroszi Beatrix azt is hozzátette, hogy ma a védőoltások jelentik a legjobb védekezési módot. Nemzetközi ajánlások az idei védőoltási szezonra már vannak. A hazai védőoltás ajánlás egyelőre még nem jött ki, de nagyon várjuk, reméljük, hogy szeptember elején legkésőbb az is megszületik. Az irányvonal viszont teljesen egyértelmű, védőoltásban kell részesíteni elsősorban a kockázati csoportokat, akikről beszéltem, idősek, krónikus betegek, akik a sérülékenyek a népességben. A várandós nők is sérülékenyek, tehát az ő esetükben is mindenképpen javaslom a plusz védettséget, és ha valaki egy éven belül nem kapott védőoltást és nem is betegedett meg, nem vészelte át a fertőzést semmilyen formában, ott is alapvetően meggondolandó az, hogy a plusz védettségről gondoskodjon - fogalmazott a szakértő. Azt is elmondta, hogy a variánsok megjelenése, a betegség lefolyása arra enged következtetni, hogy még mindig a koronavírus üti fel a fejét - ráadásul szinte mindegy, hogy most augusztus van, a betegség még itt van velünk. A légúti járványokkal kapcsolatban sokan azt gondolják, hogy azok csak egy járványhullámot képesek okozni egy szezonban, ilyen például az influenza, egyszer van egy évben influenzajárványunk, jellemzően január végén, februárban kezdődik, és ezt követően március-áprilisban lezajlik. A koronavírus nem így működik. A koronavírus nagyon-nagyon gyorsan változik, ami azt jelenti, hogy egyik alvariáns jön a másik után - tette hozzá Oroszi Beatrix.

Címlapkép: Getty Images

