Újabb tömeggyógyszerek válthatnak hiánycikké a magyar patikákban: erre is a betegek fáznak rá

Egy a héten kihirdetett rendelet megváltoztatta a gyógyszercégekre kivetett extra adóztatás szabályait. E szerint a támogatott, 10 ezer forintot meg nem haladó termelői áras gyógyszerek után 20 százalék, az ennél drágábbak után az eddig 28 százalék helyett 40 százalék extraadót kell a gyártóknak és forgalmazóknak befizetni július elsejétől. A lépés következményeiről egyelőre nem beszélnek a nemzetközi gyártók, vélhetően a cégközpontok döntésére várnak, hogy az érintett készítményeket ilyen feltételekkel is tovább forgalmazzák-e a magyar piacon vagy inkább kivonják őket. Ha az utóbbi történik az több ponton is érzékenyen érintheti a betegek ellátását - írja a Népszava.

A modern gyógyszerek közül már most előfordulnak időszakos hiányok például az egyes inzulinokból, véralvadásgátló szerekből, daganatos betegnek adható tápszerekből. Az újabb extraadó miatt ez lista jelentősen bővülhet és listára kerülhetnek például olyan életmentő készítmények is, mint a súlyos allergiás rohamra használatos néhány tízezer forintos adrenalin autoinjektor. Ha pedig egy gyógyszeripari világcég emiatt kivonul a magyar piacról, az visszavonhatatlan kár okozhat. Sőt, nemcsak a legmodernebb készítmények tűnhetnek el a gyógyszertárakból, hanem a generikus (utángyártott) orvosságok is, melyeket betegek tömegei használják.

A lap szerint összességében körülbelül 500 darab 10 000 forint feletti támogatott generikus gyógyszer van a magyarországi patikákban, a gyógyszerkassza mintegy 20 százalékát költi el az egészségbiztosító erre a gyógyszerkörre. A megkérdezett gyógyszerpiaci elemző szerint a most bevezetett 40 százalékos extra adóval ez a szegmens kerül a legnagyobb veszélybe.