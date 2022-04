Kinek kell a 4. oltás: mikor vegyük fel, mikor adassuk be?

Magyarországon már január közepe óta lehet kérni a koronavírus elleni 4. oltást, most már pedig egyre több országban engedélyezik az újabb megerősítő vakcina beadását. Az viszont még országonként különböző, kinek és mikor ajánlják az újabb megerősítő oltás beadását. Megnéztük, kinek lehet érdemes már most felvenni az újabb oltást, és milyen esetben indokoltabb várni még vele.

Ugyan itthon már márciusban levehettük maszkot, és Európában is mindenhol lazítanak a járványügyi szigorításokon, azért a koronavírus még mindig része az életünknek. Ráadásul jelenleg az omikron BA.2 alvariánsa domináns a világban, mely különösen fertőző, úgyhogy potenciálisan bármikor kitörhet egy újabb hullám. A 4. oltást például Amerikában éppen a BA.2 miatt tették elérhetővé a múlt héten.

Egyelőre a 4. oltásnál még csak az egyezik a különböző országok ajánlásaiban, hogy melyek azok a veszélyeztetett csoportok, akiknek biztosan meg kell kapniuk. A krónikus- és az immunihiányos betegeknek, az immunszuppresszív gyógyszereket szedőknek és az időseknek mindenhol javasolják az újabb megerősítő vakcinát. Az viszont országonként más, hogy rajtuk kívül kinek és mikor ajánlott beadni a 4. oltást. Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem virológusa szerint például nem érdemes most kérni az újabb vakcinát, hanem majd ősszel lesz érdemes ezt átgondolni, ugyanis az eddigi tapasztalatok alapján akkor várható egy újabb hullám.

Magyarországon a jelenleg érvényes szabályozás szerint háziorvosi konzultáció alapján lehet ezt megtenni, ha már eltelt 4 hónap a 3. oltás után. Egyelőre 4. oltást csak a 18 éven felüliek kaphatnak.

Mivel továbbra is az idősek a korábban említett krónikus betegek a legveszélyezettebbek, ezért Svédországban például a 65 év felettieknek javasolják a 4. oltás beadását, míg Amerikában pont a múlt héten vált elérhetővé szélesebb körben a második megerősítő vakcina, ott már 50 felett ajánlják.

Ezek alapján nem könnyű eldönteni, hogy a kockázati csoportokba tartozókon kívül kinek és mikor érdemes kérni az újabb oltást, ráadásul az is kérdés, hogy a 4. vakcina hatása meddig tart ki. A CNN ezzel kapcsolatban Dr. Leana Wen szakorvost és egészségügyi tanácsadót kérdezte arról, szerinte kinek kell most újra az oltópontokhoz fordulni.

Ki az, akinek mindenképpen ajánlott a 4. oltás felvétele?

A gyenge immunrendszerűeknek – legyen annak oka szerzett immunhiányos betegség vagy immunszuppresszív gyógyszerkezelés – erősen ajánlott a 4. oltás felvétele. Az USA-ban pedig a most bevezetett új ajánlás szerint már 50 év felett mindenki jogosult már rá. Szintén ajánlott a második megerősítő oltás felvétele a Jonhson&Johnson vakcinával oltottaknak.

Az emlékeztető oltásokkal kapcsolatban szakértő kiemelte, hogy a legfontosabb a 3. oltást felvenni. Magyarországon a teljes immunizáláshoz hozzátartozik a háromszori oltás, úgyhogy aki ezt még nem tette meg, mindenképpen adassa be a megerősítő vakcinát. A 3. oltás fontosságát megerősítik a tudományos kutatások is: az omikron BA.1 variánsával szemben két oltás után 79%-os volt a védettség a súlyos következmények ellen, míg a harmadik után 94%.

Arról egyelőre még kevés adattal rendelkezünk, hogy meddig tart ki a 4. oltás hatása.

Eddig Izraelben készült erről kutatás, ugyanis ott már az év eleje óta ott széles körben elérhetővé tették a negyedik megerősítő vakcinát. Az egyik eredmény szerint a 60 évnél idősebbeknél 78%-kal volt alacsonyabb a halálozás az omikron hullám alatt, mint azoknál, akik csak háromszor oltottak be. Ehhez viszont hozzá kell tenni, hogy a halálozás mindkét csoportban alacsony volt.

Egy másik izraeli kutatásból az derült ki, hogy a 4. oltás ugyan növelte az antitestek számát, de a védettség nem lett sokkal magasbb – a fertőzötteknek pedig hasonlóan enyhe tüneteik voltak attól függetlenül, hogy háromszor vagy négyszer oltották már be őket. Mindebből azt a következtést vonhatjuk le, hogy még nem sikerült általános ajánlást találni a 4. oltásra, hanem inkább egy bonyolultabb, a saját egészségügyi állapot felmérése alapján lehet dönteni róla.

Milyen tényezőket vegyünk figyelembe, ha gondolkodunk a 4. oltáson?

Wen azt tanácsolja, hogy először az egészségügyi tényezőket gondoljuk végig. Az időseknél és a tartósan betegeknél nagy esély van a súlyos megbetegedésre Covid-fertőzés esetén, de bármilyen immunhiányos állapot is afelé húzza a mérleg nyelvét, hogy most adassuk be az újabb emlékeztető oltást.

Mi szól amellett, hogy várjunk még?

Jelenleg viszonylag alacsony szinten van a fertőzöttség Magyarországon, a szennyvízadatok pedig a koronavírus örökítőanyag csökkenő tendenciáját mutatják, úgyhogy egyelőre nem kell a járvány újabb felfutásával számolnunk a közeljövőben. Mivel jelenleg nincsenek arra mérvadó adatok, hogy mennyi ideig tart ki a 4. oltás hatása, ezért lehet jobb várni vele a következő hullám kezdetéig, ha nem tartozunk valamelyik kockázati csoportba.

Ráadásul a kutatók már dolgoznak egy omikron-specifikus megerősítő vakcina kifejlesztésén. Ha még a nem vettük fel a 3. oltást, akkor ne várjunk vele tovább, viszont az újabb megerősítőként lehet, az omikron elleni vakcina még jobb védelmet fog nyújtani. Szintén érdemes várni azoknak, akik nemrég estek át az omikronon. Nem valószínű, hogy három oltás és a betegség után egyhamar újrafertőződnének.

Tapasztaltak bármilyen mellékhatást azok, akik már megkapták a 4. oltást?

Eddig Izraelben adták be széles körben a 4. oltást, és nem tapasztaltak semmilyen kockázatot. Elméletileg lehetséges, hogyha valaki megerősítő oltásokat kap, akkor az immunrendszere nem reagál olyan erősen, mikor koronavírusos lesz, de erre még nem találtak bizonyítékot. A fő kérdés az időzítés – most érdemes beadatni, vagy jobb várni? Ez mindenkinél a saját egészségügyi állapotától függ, és attól, mennyire tartja be az óvintézkedéseket.

Vannak, akik várnának a 4. oltással egy külföldi utazásig vagy olyan nagyobb eseményig, mint egy esküvő. Ez jó ötlet?

Annyira nem. A szakorvos szerint a legfontosabb, hogy 3. oltást beadassuk, ugyanis csak akkor lesz erős védettségünk a vírussal szemben, úgyhogy ezzel ne várjunk semmiképp. Persze logikus, hogy az ember szeretne minél védettebb lenni egy nagyobb esemény előtt. Ne feledjük azonban, hogy nem csak az oltás véd a fertőzés ellen. Ha valaki nagyon izgul, akkor érdemes tesztelni utazás vagy egy nagyobb program előtt. Ha olyan környezetben vagyunk, ahol magasabb a fertőzési kockázat, akkor érdemes maszkot hordani – az N95-ös típusúak például akkor is védelmet nyújtanak, ha körülöttünk máson nincs maszk. A megerősítő oltások pedig nagyon fontosak abban, hogy kiegészítsék ezeket.