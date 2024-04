60 éve nem volt ennyi szamárköhögéses eset: már 119 csecsemő betegedett meg, hárman meghaltak Csehországban

Több mint 60 éve nem volt ennyi szamárköhögéses eset Csehországban, mint idén tavasszal. Az éve eleje óta még mindig terjedőben lévő betegség felkeltette az érdeklődést a védőoltás iránt, a cseh egészségügyi rendszer azonban nincs felkészülve ekkora keresletre - írja az Infostart. Az egészségügyi minisztérium azt ígéri, hogy a héten 100 ezer vakcinát szerez be külföldről, hogy megállítsa a betegség továbbterjedését.

Amíg az elmúlt évben mindössze 500 megbetegedést regisztráltak országszerte, addig az idei év eddig eltelt időszakában már nyolcezret. Ennél több szamárköhögéses esetet utoljára 1963-ban jegyeztek fel Csehországban. Csak a múlt héten újabb 1500 beteg esetében állapította meg az orvos, hogy szamárköhögésben szenved. „A szamárköhögés minden korcsoportban előfordul, sőt idén már 119 egyévesnél fiatalabb gyermek is megbetegedett” – tájékoztatott Štěpánka Čechová, az Országos Egészségügyi Intézet szóvivője, hozzátéve, hogy a betegség leginkább a 15-19 évesek körében terjed, a betegek körülbelül egyharmadát ők teszik ki - írták. Az Országos Egészségügyi Intézet szóvivője szerint a fertőzöttek 2,3 százaléka szorult kórházi kezelésre.

2023-ban megközelítőleg 24 ezer embert oltottak be szamárköhögés elleni vakcinával, idén már ennek majdnem a dupláját, 45 ezret. A vakcinák iránt pedig egyre többen érdeklődnek, csakhogy kevés van belőlük az országban. Jelenleg épp annyi, amennyivel a várandós nőket be tudják oltani. A többi vakcina érkezését e hétre ígérte az egészségügyi minisztérium - írták. A tárca Franciaországból és Kanadából szerzi be a szükséges vakcinákat. A szakemberek azt ajánlják a lakosoknak, hogy oltassák be magukat a betegség ellen, mert a védőoltás jelenti a legbiztonságosabb és leghatékonyabb védekezést.

A szamárköhögés egy súlyosan fertőző bakteriális betegség. Kezdetben a tünetei megegyeznek az orrfolyással, lázzal és enyhe köhögéssel járó megfázáséval. Ezt később hetekig tartó súlyos köhögési rohamok követik. Eddig három halálos áldozatot szedett a kór. Egy 62 éves férfi, egy 84 éves nő és egy csecsemő esett a betegség áldozatául.

Így áll a szamárköhögés Magyarországon

Az NNGYK legfrissebb közlése szerint Magyarországon a múlt héten 6 esetet jelentettek, így 2024-ben eddig összesen 10 szamárköhögéses esetet tartanak számon. Összevetésképpen tavaly egész évben 2 igazolt fertőzés történt, 2022-ben 3, de a 2017 és a 2021 közötti évek mediánja is 14 eset volt. Idén pedig már a 14. héten 10 esetnél tartunk. Tehát az előfordulás jóval gyakoribb, de a környező országokhoz viszonyítva ezek elenyésző számok.

Január végén a szomszédos Horvátországban és Szerbiában is rekordszámú szamárköhögéses esetről számoltak be az ottani központi közegészségügyi-járványügyi hivatalok. Az NNGYK ennek kapcsán akkor azt közölte: "Magyarországon az átoltottság a kötelező oltásnak és a védőoltásokkal kapcsolatos járványügyi felügyeleti tevékenységnek köszönhetően magas, 98% feletti. Nagyobb járványok előfordulására nem kell számítani, sporadikus esetek azonban mindig előfordulhatnak."

A szamárköhögéses fertőzések - akárcsak a kanyaró - az oltatlanokra jelenthetnek igazán veszélyt, ezért fontos az ő védelmük. Figyeljünk rá, hogy a csecsemők az oltás beadása előtt, illetve idősek se érintkezzenek olyan személyekkel, akiktől megfertőződhetnek! Különösen kerüljük a kontaktust azokkal, akik olyan helyen jártak külföldön, ahol szamárköhögés járvány van!

"A családban, a közeli hozzátartozóknak adott védőoltás segít megvédeni a fertőzéstől az idősebbeket, illetve az egészségi állapotuk miatt nem oltható személyeket. Kiterjedtebb oltatlan gócokban (pl. oltásellenesek csoportjában) viszont könnyebben terjed a baktérium, sokan megbetegedhetnek. A felnőttek egy emlékeztető oltással felfrissíthetik a gyermekkori védettséget. Különösen fontos az oltás beadatása, ha újszülött érkezik, érkezett a családba. A csecsemők az első oltásaikat 2-3-4 hónapos korban kapják. Ha a csecsemő még az oltások nyújtotta védettség kialakulása előtt fertőződik, a betegség súlyos, akár életveszélyes is lehet a számára. Éppen ezért fontos kiemelni, hogy a korai életszakaszban a csecsemő fertőződését a családtagok, különösen az anya védettsége előzheti meg. Ehhez az szükséges, hogy a családtagok még a baba érkezése előtt emlékeztető oltást kérjenek saját maguk számára" - hívja fel a figyelmet az NNGYK.