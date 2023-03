Nehéz napok várnak ezen a héten 10-ből 2 magyarra: sorok lehetnek a gyógyszertárakban

Az átmeneti visszaesés után a pollenterhelés a hétvégétől várhatóan ismét felerősödik. A ciprus- és tiszafafélék, valamint a nyár pollenkoncentrációja jellemzően a közepes-magas tartományban alakulhat. A kőris, a szil, az éger, a mogyoró, illetve már a juhar és a fűz virágporának koncentrációja is jellemzően alacsony-közepesszintet érhet el. Helyenként már a gyertyán pollenszemeit is regisztrálták a csapdákban, koncentrációja jellemzően még alacsony. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően alacsony - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK).

Az NNK tavalyi felmérése szerint az allergiások csupán tíz százaléka kezdi el időben szedni - a pollenszezon előtt két héttel - a gyógyszereit. Magyarországon 3,5 millióra tehető az allergiások száma, közülük 1,5 millióan a parlagfű pollenjére érzékenyek.

Az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) korábbi felmérése szerint a lakosság mintegy 20 százaléka szenved - orvos által diagnosztizált - pollenallergiában, de egyes becslések szerint valójában legalább a magyarok 30 százaléka érintett. Az utóbbi negyedszázadban megkétszereződött az allergiások száma, egyes becslések szerint ma Magyarországon legalább kétmillióan szenvednek ettől. Akármelyik becslés is áll közelebb a valósághoz, az biztos, hogy milliókat érint most a parlagfűvirágzás. Viszont rengetegen csak később kapnak észbe, mikor már nagyon kínozza őket az allergia, és akkor rohannak a patikába gyógyszerért.

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy az allergia és a felsőlégúti megbetegedést okozó vírusok (pl. influenza, koronavírus) tüneteit könnyű összetéveszteni, ha csak enyhe megbetegedésről van szó! Ráadásul az allergiás tünetek - tüsszögés, köhögés - által könnyebben átadható egy tünetmentes fertőzés is családtagoknak, munkatársaknak. Ezért aki allergiás, mindenképpen kezdje meg a kezelést, hiszen még javában tart a járványszezon.

Támadnak a pollenek

Bár az NNK közlése szerint még nem a legtöbbek számára gondot okozó pollenek támadnak, már nem kell sokáig várni és minden virágozni kezd. Most a ciprus- és tiszafafélék, valamint a nyár pollenkoncentrációja jellemzően a közepes-magas tartományban alakulhat. A kőris, a szil, az éger, a mogyoró, illetve már a juhar és a fűz virágporának koncentrációja is jellemzően alacsony-közepesszintet érhet el. Helyenként már a gyertyán pollenszemeit is regisztrálták a csapdákban, koncentrációja jellemzően még alacsony - írták.