Erről rengeteg magyar nőnek fogalma sincs: hiába veszik a drága kencéket, ez rettentően öregíti a bőrt

Ha kozmetikumokról van szó, akkor testápolót és hidratálókrémet vásárolnak leggyakrabban a magyar nők, míg a legritkábban ampullakoncentrátumot, arcszérumot és fényvédőt tesznek a kosarukba – derült ki egy friss felmérésből. A reprezentatív kutatás szerint a döntő többség két-hathavonta költ valamilyen kozmetikumra, és továbbra is az ár a legfontosabb szempont vásárláskor: a legtöbben maximum ötezer forintot adnak ki egy-egy termékkategóriáért. A felmérés arra is rávilágított, hogy a válaszadók döntő többsége - tízből hatan - drogériákban szerzi be a szépségápolási termékeket, bár az online vásárlás is egyre népszerűbb.

A Helia-D ezer fős mintán alapuló reprezentatív kutatása többek között arra kereste a választ, hogy mely kozmetikai termékeket választják leggyakrabban a 18 és 65 év közötti magyar nők, hol szerzik be a szépségápolási termékeket, mennyit költenek az egyes termékkategóriákra, valamint, hogy mi a legfontosabb szempont számukra a vásárláskor. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Drogériába megyünk mindenért A felmérésből kiderült, hogy a legtöbben– tízből hatan – drogériákba mennek a kozmetikumokért, második helyen azonban a szupermarketet keresik fel a kutatásban résztvevők, ha szépségápolási termékekre van szükségük. Ennek feltehetően az az oka, hogy egy nagyobb bevásárlás alkalmával egyszerűbb egy helyen beszerezni a legszükségesebb szépészeti szereket. Ilyen üzletekben leggyakrabban testápolót, naptejet és arctisztítót vásárolnak a magyar nők, a kozmetikumok esetében azonban az online vásárlás is egyre népszerűbb: a megkérdezettek arcszérumot, fényvédőt és ampullakoncentrátumot vásárolnak előszeretettel online. 2-6 havonta költünk szépségápolásra A kutatás arra is rávilágított, hogy a nők több mint 60 százaléka előnyben részesíti a szezonális szépségápolási termékeket (mint például a naptej vagy télen a testápoló), illetve csak akkor vesz valamilyen kozmetikumot, ha valóban szüksége van rá. A válaszadók kicsivel több mint harmada ajándékként és kísérletezési céllal is vásárol kozmetikumot, bár a legtöbben 2-6 havonta tesznek a kosarukba valamilyen szépségápolási terméket. Ez alól kivétel a naptej és a fényvédő: előbbit a válaszadók több mint 40 százaléka évente csupán egyszer vásárolja, míg fényvédőt tízből három nő évente egyszer vagy még ennél is ritkábban vesz. Testápoló és hidratálókrém fogy a leggyakrabban A kutatásban megkérdezettek körében a leggyakrabban vásárolt termék a testápoló és a hidratálókrém – előbbit tízből nyolcan, míg utóbbit a megkérdezettek 90 százaléka vásárolják időről időre. Fényvédőkre csak a felmérésben részt vevők pusztán fele költ rendszeresen, ők is inkább a 30 alatti korosztályból kerülnek ki. Ez a korosztály egyébként dekorkozmetikumokat is szívesebben vásárol. Budaházy Péter a Helia-D ügyvezetője a fényvédőhasználattal kapcsolatban hozzátette, meglepő eredménynek bizonyult, hogy ez az egyik legritkábban vásárolt termék. A kozmetikusok és a bőrgyógyászok éve óta hangsúlyozzák, hogy a környezeti tényezők közül a napsugárzás öregíti legjobban a bőrt, ezért a tudatos bőrápolásról beszélve kihagyhatatlan a fényvédőt tartalmazó nappali krémek rendszeres használata, amelyek a pigmentfoltok megelőzésében és a bőröregedés lassításában is jelentős szerepet játszanak. A kutatásból továbbá kiderült az is, hogy a legritkábban vásárolt termékek között a fényvédő mellett a ránctalanítók, az ampullakoncentrátumok és a szérumok szerepelnek: míg a ránctalanítót használók között – nem meglepő módon – felülreprezentáltak a 40 év felettiek, addig a szérumokat és ampullákat előnyben részesítő csoportban a fiatalabb 18-29 éves korosztály képviselteti magát a legnagyobb arányban. Budaházy Péter szerint ugyan a szérumhasználat még kevésbé elterjedt itthon, a nyugat-európai piacokhoz hasonlóan Magyarországon is érzékelhető egy a bőrápolással tudatosabban foglalkozó vásárlói réteg megjelenése, melynek egyre nagyobb részét teszik ki a fiatalok. Meghúztuk a nadrágszíjat Az infláció következtében tavaly szinte minden termékkategóriában érzékelhető volt, hogy meghúztuk a nadrágszíjat: a magyar nők árérzékenységet jól mutatja, hogy kozmetikumvásárlásnál az ár a legfontosabb szempont a felmérésben részt vevőknek. Budaházy Péter szerint az eddig is árérzékeny vásárlók most még inkább keresik az árakciókat, esetleg hasonló megoldást kínáló termékekből az alacsonyabb árkategóriájú változatot. A kutatás szerint a válaszadók 80 százaléka maximum ötezer forintot hajlandó kiadni egy-egy kozmetikumért: a legtöbbet - 5500 forintot - ampullakoncentrátumokra, ránctalanítókra és arcszérumokra költenek a magyar nők, míg a legkevesebbet testápolóra, arcmaszkra és peelingre adnak ki – ezek ugyanis eleve alacsony(abb) árkategóriájú termékek.

Címlapkép: Getty Images

