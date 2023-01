Küszöbön a tridémia: nem kérdés, hazánkat is eléri az új omikronszörny

„Nem az a kérdés, eléri-e Magyarországot az omikron XBB1.5 variánsa, hanem az, hogy mikor. Elképzelhető, hogy már itt is van, csak nem tudunk róla” – mondta el Rusvai Miklós virológus a B&L Online Hír- és Cikkügynökségnek, és ki is fejtette, miért gondolja így. A szakértő szerint viszont a mostani tridémia könnyebben átvészelhető, mint az előző évek több fertőzéshulláma.

Az XBB1.5 variánst már december közepén kimutatták Nagy-Britanniában, ahonnan sok kint élő magyar érkezett haza az ünnepekre, emellett intenzív a légi forgalom az Egyesült Államokkal is, ahol a legjobban elterjedt e legújabb mutáció. Így Magyarországon is bármikor megjelenhet, vagy már jelen is lehet a fertőzés - viszont hazánkban nagyon kevés törzsvizsgálatot végeznek, így nem biztos, hogy tudomást szerzünk róla.

Még az is ritka, hogy az omikron-variánst kimutatják; a koronavírusteszteken belül viszont nem vizsgálódnak a változatokra. PCR-teszt kellene hozzá, de már nagyon kevés ilyen tesztet végeznek. A Nemzeti Népegészségügyi Központnál a légúti mintákból ki tudják mutatni a koronavírus variánsait, de a vizsgálatok eredményét nem hozzák nyilvánosságra

- mondta el Rusvai Miklós, aki szerint nem kell tartani az új mutánstól, mert nem okoz súlyosabb, más jellegű betegséget, mint a többi omikron-változat. Mint kifejtetette: „Ez a variáns azért okoz most feltűnést, mert olyan változást okoz a tüskefehérjén, ami ellen talán kevésbé védenek a vakcinák. De azok hatékonysága a többi omikron-változattal szemben sem volt százszázalékos.”

A főként az USA-ban terjedő új variáns a Kraken becenevet kapta, mely egy hatalmas mitológiai tengeri szörny - leginkább a polipra hasonlít.

A virológus a tridémiáról - vagyis a koronavírus, az influenzavírus és az RSV egyidejű járványhullámairól - elmondta, 2023 januárjában már légzőszervi járványhullámról beszélhetünk. Viszont Rusvai Miklós nem tartja valószínűnek, hogy az egészségügyi ellátórendszert nagyon megterhelné a tridémia, mert egyik betegség sem okoz akkora légzőszervi bajt, mint amilyet a Covid–19 alfa variánsa okozott két éve tavasszal, amikor tömegek igényeltek kórházi ellátást, és nagyon sok súlyosabb beteg szorult lélegeztetőgépre.

A népesség átoltottsága is jelentős a szakértő szerint, de ezek ellenére fontosnak tartja a három vírus elleni közös védekezést. Továbbra is híve a maszkviselésnek – különösen a tömegközlekedési eszközökön, a bevásárlóhelyeken, a közintézményekben –, mellyel nagymértékben lehetne csökkenteni a fertőzésszámot - írja a lap.