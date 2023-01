Ijesztő népbetegség fenyegeti a magyar időseket: új gyógyszert engedélyezett a hatóság

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Áttörést hozhat az Alzheimer-kór kezelésében az a gyógyszer, amelynek a forgalmazására most adott soron kívül engedélyt az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerhatóság – számolt be az M1. A riport szerint világszerte mintegy 50 millió ember szenved Alzheimerben. A most engedélyezett szer az első, amely bizonyítottan lassítja a kór okozta fokozatos agyi leépülést és demenciát - hangzott el.

Az új kezelés nem a tüneteket kezeli, hanem a betegség előrehaladását lassítja, méghozzá jelentős mértékben – mintegy 27 százalékkal. Bár nagyon drága, és csak korlátozottan lesz hozzáférhető, a szer meghosszabbíthatja az alzheimeres betegek önálló életét, ha időben kezdik a kezelést. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ez az első olyan gyógyszer egy évtized alatt, amely a betegség lefolyására van hatással. EZ IS ÉRDEKELHET Magyarok ezrei küzdenek ezzel a gyógyíthatatlan betegséggel: ezek az ételek növelik a kockázatot Az egészségtelen étkezés nem csak a szívünkre és az érrendszerünkre, de egyenesen a kognitív képességeinkre is hatással lehet, így elősegíti a demencia kialakulását.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK