Új koronavírus variánsok bukkantak fel: nagy veszélyt jelenthet, ha félrediagnosztizálják a betegeket

Az elmúlt napokban megnevezett új vírusvariánsokhoz képest jóval nagyobb rövid távú veszélyt jelentenek Európában és Magyarországon is az USA-ban rohamosan növekvő BQ.1. és BQ.1.1 mutációk. Arányuk az összes fertőző SARS-CoV-2 vírus vizsgálata alapján a szeptember eleji 1% alatti értékről mostanra 16% felé nőtt az USA-ban a CDC legfrissebb heti elemzése alapján.

Míg a BA.2.75 és a BA.2.75.2 vírusmutációk aránya egy hét alatt 2,7%-ról csak 2,9%-ra nőtt, és az XBB most kezd terjedni, addig a két új BA.5. vírus alfaj 50%-kal 16%-ra nőtt az összes új fertőzés arányában. Így egy őszi-téli vagy akár tavaszi járványhullámot Magyarországon is az Európában is terjedő BQ.1. és a BQ.1.1 vírusvariánsok erősíthetik fel a még mindig domináns BA.5-tel együtt.

A ritkább és nyugodtabb hangvételű kormányzati kommunikáció, az alacsony szinten stagnáló új fertőzött szám és a járványügyi korlátozások lazítása miatt a lakosság egyre inkább úgy érzékelheti, hogy a mivel a vírus egyre enyhébb tüneteket okoz, ezért nagyobb biztonságban vagyunk, sőt, akár hamarosan vége is lehet a járványügyi veszélyhelyzetnek. Ennek azonban épp az ellenkezője igaz. Ismert, hogy elődjeiknél akár négyszer olyan gyorsan terjed az omikron, és mivel ennek következtében sokkal több megbetegedés alakul ki, ezért az omikron vírusfertőzés hatására bekövetkező halálozások száma összességében elérheti vagy megelőzheti a Delta variáns értékeit, akkor is, ha az egyén szintjén a veszélyek matematikailag kisebbek.

Hazai szakértők azonban új, a magyar viszonyok között is felmerülő más, jelentős kockázatokra figyelmeztetnek. Kemenesi Gábor a közösségi média oldalán az Influenzavírus veszélyeire és az FFP-2-es maszk használatának fontosságára hívta fel a figyelmet. Karvalics Attila, az A-Lab Csoport ügyvezetője szerint pedig a látszólagos nyugalom és az új vírusvariánsok terjedése mellett a hasonló tüneteket produkáló vírusok (Influenza A/B, SARS-CoV-2, RSV, azaz Respyratory Syncytial Virus) könnyű összetéveszthetősége lesz az egyik legnagyobb gond idén. A COVID-19 tünetei ugyanis sokat változtak az elmúlt hónapokban, és manapság többségük már megegyezik az influenza és jelentős részben az RSV vírusfertőzés tüneteivel is.

„Ha nincs korrekt diagnózisunk és nem tudjuk, mivel fertőződtünk meg, akkor nagy az esélye egy későn indított terápiának vagy egy félrekezelésnek, és járványügyi szempontból, valamint egyes hosszú távú szövődmények kezelhetőségének szempontjából sem járunk el helyesen ̶ véli Dr. Várnai Péter az A-Lab Csoport orvos-szakértője.

A hasonló tünetek miatti félrediagnosztizálás lehetősége lehet a 2022-2023-as szezon nagy veszélye hazánkban is.

Amerikai szakértők szerint az új vírustörzsek a Spike proteinben végbemenő egyedi mutációk nagy száma miatt nagy eséllyel megkerülhetik a fertőzéssel vagy oltással szerzett immunvédelem rendszerét, és így egyes kezelések kevésbé lesznek hatásosak a veszélyeztetettebb csoportok számára. Dr. Anthony Fauci, az amerikai elnök egészségügyi főtanácsadója is megerősítette mindezt, és a vakcinákra való utalással hozzátéve, hogy bizakodásra adhat okot, hogy a két új törzs a BA.5-ös mutáció alfaja, így az ebből a tényből fakadó keresztvédettség felerősíthető.