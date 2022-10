Vészjóslóak a Covid-számok: nagy lehet a baj ezekben a megyékben - újabb hullám törhet ki?

Jelenleg úgy áll a helyzet, hogy négyszer annyi új koronavírus fertőzött, háromszor annyi kórházi ápolt és 20 százalékkal több haláleset van, mint egy évvel ezelőtt. Ráadásul a vírus éppen azokon a helyeken kezd berobbanni, amelyek rendszerint új hullámok előhírnökei voltak – írja a Portfolio.

Ahogy arról a tegnapi adatokról beszámoltunk, brutálisan megnőtt a Covid-fertőzöttek száma Magyarországon. A Portfolio elemzése szerint pedig ekkora növekedés rendszerint az egyes hullámok felívelő szakaszában szoktunk látni. Ahogy az elemzés írja, csaknem 2000 napi új fertőzött négyszer akkora fertőzésszámot takar, mint egy évvel ezelőtt, és dupla akkorát, mint két éve. Ráadásul úgy, hogy a mentősök idén május óta már nem tesztelnek, tehát vélhetően eleve alacsonyabb a mintavételek száma, rosszabb a detektálási hatékonyság.

Azt is érdemes megjegyezni, hogy bár a magyar lakosság jól immunizált a különböző oltásokkal, az omikron a védelmet már könnyebben áttöri, igaz, nem is betegíti meg az embereket olyan súlyosan, mint az eddigiek, de az erőteljesebb fertőzőképesség, az alig tapasztalható lakossági óvatosság és a korlátozó intézkedések hiánya együttesen jóval nagyobb esetszámot produkál a korábbiaknál. Ezzel együtt pedig növekedett a kórházban ápoltak száma is, viszont egy tavalyi őszi módszertani váltás miatt a lélegeztetőgépen lévők száma nem hasonlítható össze a korábbiakkal, ezért csak nem a legpontosabb információkból lehet következtetni, hogy a kórházi ápoltak állapota talán kevésbé súlyos, mint korábban. De ettől még az egészségügyi leterheltség nőtt.

Az elemzés kitér arra is, hogy a kezdődő járványhullámok egyik sajátossága általában az, hogy a nagyobb gazdasági aktivitást és mobilitást mutató, ennek megfelelően sűrűbb külföldi interakciókkal rendelkező megyékben kezd el emelkedni legelőször az esetszám. Az pedig mindképpen figyelmeztető, hogy leginkább Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyében, valamint Budapesten nőtt a múlt héten az új fertőzöttek száma. Mindössze Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében csökkent az esetszám.