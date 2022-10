Egyre csak érik a katasztrófa az egészségügyben: itt az újabb reformcsomag?

Államosított szakrendelők, megszűnő szabad orvosválasztás, megemelt szakdolgozói bérek és szigorúbb látogatási rend a kórházakban- egyebek között ezek lehetnek a Belügyminisztérium egészségügyi reformcsomagjában, amelyről a tárca – a sürgősségre hivatkozva – nem tervez társadalmi egyeztetést. Erről a Medical Online írt elsőként, a portál úgy tudja, októberben kerülhet a kormány elé a javaslat.

A Magyar Orvosi Kamara szerint a reformcsomag több eleme is szembemegy a kormánnyal kötött korábbi megállapodásukkal. Államosított szakrendelők, megszűnő szabad orvosválasztás - többek között erről is döntenének a csomagban. Az RTL híradónak a Belügyminisztérium azt közölte, jelenleg nincs a kormány napirendjén ez a kérdés.

A szigorúbb látogatási szabályok mellett, ami szerint a látogatás előzetes bejelentkezéshez lenne kötve, az is megjelenik a tervekben, hogy a látogatási időn kívül a jövőben egy ápolási segítő is támogathatja a kórházi ellátást igénylő beteget. A segítő személyét a beteg választaná meg, és az ápolásnak nem minősülő tevékenységével tehermentesítheti a személyzetet is. Ezen felül pedig megszüntetnék az orvosválasztás jogát is.

Az adott osztályon, aki ügyeletes, és fogad, az látja majd el a beteget, amikor az bekerül a kórházba

- mondta Rékassy Balázs, egészségügyi közgazdász.

Az eddig többségében önkormányzati fenntartású szakrendelők állami tulajdonba kerülhetnek a nyáron, az átalakítások miatt lesznek olyan kisvárosok, ahol ezek akár meg is szűnhetnek, a dolgozók egy része pedig átvezényelhető lenne, ezzel is enyhítve az orvoshiányt.

Ha a megyei kórház úgy dönt, hogy szükség van arra, hogy szakrendelésre kihelyezze az orvosát egy megyei kórházba, akkor kihelyezhetné, vagy ha éppen a városi kórházban van rá szükség, akkor oda, így nagyon flexibilitással tudná mozgatni az embereket

- tette hozzá az egészségügyi közgazdász. A javaslatok között szerepel a szakdolgozók bérének emelése is, már januártól. Erre a következő évben 130 milliárdot szánnának. A Magyar Orvosi Kamarát meglepte a reformcsomag, mivel nem véleményezhették azt, ráadásul szembe megy azzal, amiről korábban megállapodtak a Kormánnyal.

A törvény ismételten beemelné azt az elemet, ami korábban a mi kérésünkre kikerült, és ami lehetővé tenné azt, hogy a bérezésnél, az orvosi bértábla szerinti bérektől lefelé is 20 százalékkal eltérhessen a munkáltató, ha úgy érzi, hogy az orvos munkájával bármilyen módon, és meg nem határozott kritériumok szerint elégedetlen

- emelte ki Svéd Tamás, a Magyar Orvosi Kamara titkára. A kormány társadalmi egyeztetést ígért, azonban a Medical Online információi alapján az egészségügyi ellátórendszer megújításáról szóló miniszteri előterjesztésben az áll, hogy a társadalmi egyeztetést az egészségügy átalakításának terveiről a Belügyminisztérium nem tartja szükségesnek, mert „annak sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik”.