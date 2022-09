Mi folyik a magyar kórházakban, rendelőkben? Sokaknak fogalma sincs, mi vár ránk összel

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Hiába érkezett meg az új, omikron-specifikus vakcina Magyarországra, jelenleg Pest megyében például nem lehet oltási időpontot foglalni az EESZT-ben, és a fővárosban is kevés opciót ajánl fel a rendszer. Annyi biztos, hogy a korábban is oltópontként üzemelő intézményekbe péntekenként időpontfoglalás nélkül lehet menni a vakcináért. Ugyan elviekben a háziorvosnál is kérhető a COVID-oltás, de sok praxis azért nem olt, mert nincs elég érdeklődő egy-egy ampullára - így pedig kárba menne az oltóanyag.

A múlt héten megérkezett Pfizer és a BionTech koronavírus ellen kifejlesztett új vakcinája, és az NNK tájékoztatása szerint a héten újabb, több mint 100 ezer adag érkezik, október-novemberben pedig hárommillió adagot várnak. Galgóczi Ágnes osztályvezető pedig arról tájékoztatott, hogy ettől a héttől már az oltópontokon is lesz az új, omikron-specifikus oltásból. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Igen ám, de időpontot foglalni jelenleg Pest megyében például nem lehet az EESZT-ben: A hónapban nem enged időpontot foglalni Pest megyében COVID-oltásra. Budapesten is csak hat intézményt ajánl fel a rendszer, de például a Honvédkórház oltópontjára jelenleg csak egy időpontot jelez az EESZT. Pesten is csak korlátozottak az oltópontok. A koronavirus.gov.hu-n az alábbi, vagy ehhez hasonló közlés mindig szerepel a heti járványadat-jelentésekben, illetve több közölt hírben is: Az oltás továbbra is kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól, valamint felvehető a kórházi oltópontokon, ahová péntekenként időpontfoglalással és anélkül is lehet menni. Felhívtunk két Pest megyei kórházat, ahol korábban oltópont is üzemelt, és a fentieket ők is megerősítették: jelenleg péntekenként lehet menni oltatni, a honlapon is leírtak szerint. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Ugyanakkor arról nincs információnk, jelenleg a háziorvosoktól lehet-e oltást kérni: még augusztus elején írtuk meg, hogy több olvasónk is jelezte, hiába fordulnak háziorvosukhoz, hogy felvegyék az oltást, a praxisban nem oltanak. Dr. Békássy Szabolcs, a Háziorvosok Online Szervezetének egyik alapítója akkor azt közölte az ügyben, hogy a háziorvos kollégáknak a megyei védelmi bizottságok koordinálása mellett továbbra is lehetőségük van a járási népegészségügyi osztályoktól oltóanyagot igényelni, az oltási tevékenységet pedig elvégezni a praxisokban. Ugyanakkor a nyári időszakban kevés volt az oltásra jelentkező páciens 1-1 praxisban, így logisztikai szempontból könnyebben kezelhető, ha őket a kórházi oltópontra irányítják - tette hozzá. Dr. Soós Zoltán, a Magyar Orvosi Kamara Háziorvosi Csoportjának vezetője szintén a logisztikai nehézségekről beszélt. Elmondása szerint azért olt elég kevés háziorvos, mert például a Pfizer oltóanyagból, amelyet a többség szeretne, egy ampullát 5-10 személy oltására célszerű felhasználni, hogy ne menjen kárba vakcina -tehát össze kell szervezni több érdeklődőt is. Tapasztalataik szerint viszont nincs elég érdeklődő erre, úgyhogy a szakember szerint is egyszerűbb elküldeni az érdeklődőket az oltópontokra. Arról egyelőre nincs információnk, hogy az új vakcinák kapcsán indítanak-e intenzívebb oltási kampányt. Címlapkép: Krizsán Csaba, MTI/MTVA

