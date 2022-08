Árrobbanás a magyar patikákban: négyszeresére is nőhet a gyógyszereknek az ára ősztől

A vérhígítót szedő betegek jelenleg 678 és 3393 forint közötti összeget fizetnek a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által finanszírozott termékekért a patikákban, azonban az október 1-től életbe lépő árváltozás hatására a betegek terhei drasztikusan, 200-450 százalékkal nőhetnek.

Az egészségbiztosító egy új, hatósági eljárást akar bevezeti a heparint tartalmazó készítményeknél - szúrta ki a Napi.hu a NEAK oldalán, azonban a drága alapanyagok miatt a szakemberek szerint anyagi okokból sokan kiszorulhatnak majd az ellátásból, ráadásul a változás a versenyt sem ösztönzi. A lap úgy tudja, hogy a megelőzésre használt vérhígítókért 4500 forint körüli összeget, a terápiás készítményekért pedig 15 600 forintot kell majd fizetni a gyógyszerszedőknek.

Az augusztus 1-én elindított hatósági eljárás keretében a NEAK úgy akarja átalakítani a támogatási rendszert, hogy a jövőben a támogatás mértéke egységes lesz készítményenként - a gyakorlatban az egyes készítmények heparintartalmához nem igazodva -, azaz a különböző mennyiségű heparint tartalmazó termékek azonos támogatást kapnak. A heparin készítményeket elsősorban olyan betegek kapják, akiknél vérrög alakult ki valamelyik szervükben, vagy nagy a vérrög kialakulásának veszélye. Ezeket a gyógyszereket nagy mennyiségben alkalmazzák a kórházak, de a betegek önmaguknak is be tudják adni az injekciókat, így patikában is sok fogy.

A tervezett rendszer különösen hátrányosan érinti a rendszeres kezelésre szoruló betegeket, akiknek a gyógyszerköltsége a korábbi szint akár 4,5 szeresére nőhet - írja a lap. Magyarországon évente százezer lakos esetében 160 mélyvénás trombózis és 30-40 halálos kimenetelű tüdőembólia fordul elő. Azoknál a betegeknél, akik műtéten esnek át, szignifikánsan nő a vérrög kialakulásának valószínűsége. Például évente 15 ezer beteg esik át csípő- és térdprotézis műtéten, gyógyszeres kezelés nélkül ezeknek a betegek 40-60 százalékánál áll fenn a vérrög-keletkezés veszélye.