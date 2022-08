Ez lenne a megoldás a magyarok borzasztó egészségi állapotára? Kevesen ismerik ezt a trükköt

Csökkenti a stresszt, hozzájárul a hosszú élethez, boldogsághormonnal tölt el bennünket, építi társas kapcsolatainkat és egyből szebbnek látjuk tőle a világot – nem, kivételesen nem a csokoládéra gondolunk, hanem az adakozásra. Számos tudományos kutatás bizonyította már, hogy ha jó, számunkra fontos ügyeket vagy embereket támogatunk, azzal nem csak a támogatottnak kedvezünk, hanem a saját jóllétünkhöz, egészségünk megőrzéséhez is hozzájárulhatunk általa.

Jobb adni, mint kapni – tartja a mondás, melynek erkölcsi tanításán túl mára neurobiológiai bizonyítékai is vannak. S hogy mi a közös Pulitzerben, Mozartban, a RoboKaland digitalis közösségi alkotóműhelyben és az Oltalom Sportegyesületben? Az, hogy önzetlen emberek összefogásának és közösség adakozásának segítségével érték el céljaikat, melyek közül többet mi is támogathatunk a Brancs közösségi piacterén.

Az adakozás boldoggá tesz bennünket - a jótékonysággal összekapcsolódó önzetlen viselkedés ugyanis endorfinokat szabadít fel az agyban, ami pozitív érzést kelt bennünk. Az Amerikai Országos Egészségügyi Intézet kutatói szerint amikor az emberek jótékonysági szervezeteknek adományoznak, az aktiválja az agy azon régióit, amelyek az örömhöz, a társadalmi kapcsolathoz és a bizalomhoz kapcsolódnak.

Az adakozás jót tesz az egészségünknek. Számos kutatás összefüggésbe hozza a nagylelkűség különböző formáit a jobb egészséggel, még a krónikus betegek és idősek körében is. A kutatók szerint az egyik ok, amiért az adakozás javíthatja a fizikai egészséget és hozzájárulhat a hosszú élettartamhoz az az, hogy segít csökkenteni a stresszt és a feszültséget.

Az adakozás elősegíti az együttműködére való törekvést és pozitívan befolyásolja társadalmi kapcsolatainkat. Ha önzetlenül adunk, nagylelkűségünket mások is értékelni és viszonozni fogják. Ezek a cserék elősegítik a bizalom és az együttműködés érzését, amely megerősíti kapcsolatainkat másokkal – és az is bebizonyosodott, hogy a pozitív szociális interakciók központi szerepet játszanak a mentális és fizikai egészség megőrzésében. Az adakozás hálával tölt meg bennünket. Barbara Friedrickson boldogságkutató szerint a hála érzete a mindennapjainkban a személyes boldogságunk növelésének egyik kulcsa – legyünk hálásak akár azért, hogy valamit kapunk, vagy azért, hogy valamit mi is adhatunk másoknak.

Az adakozás ragályos. Amikor adunk, nem csak az ajándékunk/adományunk közvetlen címzettjét segítjük. A nagylelkűség tovagyűrűző hatását is ösztönözzük közösségünkön keresztül, ennek remek példája a közösségi finanszírozás vagy a közösségi gyűjtések is. S hogy milyen ügyeket és milyen összeggel támogassunk? Az már csak személyes érzékenységünk és pénztárcánk kérdése. Magyarországon számos alapítvány és civil szervezet várja a felajánlásokat, s már néhány száz forintos támogatás is sokat jelenthet számukra. Ilyen például a Cápák Között is megmérettetődött, az MVM Edison programjának egyik idei díjazott csapata, a RoboKaland, akik a jövő ökotudatos feltalálóinak nevelését tűzték ki célul. A csapat ezt ráadásul újrahasznosított elektronikai hulladékok oktatóeszközként történő felhasználásával valósítja meg – ezzel olyan egyedülálló környezetvédelmi és recycling feladatot is végezve, mely kulcsfontosságú a jövő generációjára nézve. A Brancs piacterén futó közösségi kampányukban már 3.000 forintos felajánlással is hozzájárulhatunk 1 diák workshopon történő részvételéhez, 60.000 forinttal pedig akár egy teljes osztály részvételét támogathatjuk.

A piactér másik érdekes nonprofit kampánya az Oltalom Sportegyesület adománygyűjtése, akik tavaly Utrecht-ben Utcai Futball Európa-bajnokságot nyertek, és ezzel a teljesítménnyel kijutottak az idei doha-i világbajnokságra, most pedig a kiutazás finanszírozásához keresnek támogatókat. A csapat tagjai olyan gyermekotthonban nevelkedő, lakhatási szegénységből érkező, vagy menekült hátterű fiatal sportolók, akik a sport csatornáján keresztül tesznek szert olyan készségekre, amelyek segítik őket a továbbtanulásban, a munkaerőpiacon, a családalapításban - egy teljes élet kialakításában, a Brancson pedig már 3.000 forinttal “beszállhatunk” egyikük utazási költségeinek finanszírozásába.

S ha elegünk van a rossz hírekből, a tehetetlenségből és a nap végén még mindig tele vagyunk frusztrációval, ne feledjük: az adakozás egy olyan lehetőség, mellyel mindenki számára értéket és örömöt teremthetünk, s úgy hajhtajuk álomra a fejünket, hogy ma is valamit tettünk azért, hogy ha egy picivel is, de jobb legyen körülöttünk a világ.