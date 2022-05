Megszólalt Szlávik János: Magyarországon is meg fog jelenni a majomhimlő

Szlávik János infektológus hétfőn a Reggeliben kijelentette, szerinte egészen biztos, hogy a majomhimlőből nem lesz világjárvány.

Szerinte egészen biztos, hogy a majomhimlőből nem lesz világjárvány. A vírus lappangási ideje két-három hét is lehet, ez idő alatt a beteg nem fertőz, csak amikor már tünetei is vannak. Első nap influenzaszerű tünetek jelentkeznek, majd a második napon jelennek meg a hólyagos kiütések. Szlávik hozzátette, előbb-utóbb Magyarországra is fog érkezni olyan személy, aki valahol a világban megfertőződött.