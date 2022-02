Szavaztak az 5 éven aluliak oltásáról: meglepő az eredmény, sok szülő bizonytalan

Február végétől elérhetővé válhat a Pfizer az 5 év alattiaknak készülő oltása: a gyártók bejelentették, hogy megkezdték a szükséges dokumentáció benyújtását az USA gyógyszerügyi hatóságához. Kíváncsiak voltunk, olvasóink vajon beoltatnák-e kisgyermekeiket koronavírus elleni oltóanyaggal.

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, hamarosan elkezdődhet az 5 év alattiak oltása is a koronavírus elleni vakcinával. Akár már február végére elérhetővé válhat, a Pfizer-BioNTech készítménye a felnőtteknek szóló vakcinájához hasonlóan a két oltásból fog állni.

A Reuters hírügynökség február elsején, kedden közölte: a gyártók bejelentették, hogy megkezdték a szükséges dokumentáció benyújtását az USA gyógyszerügyi hatóságához, amivel sürgősségi alkalmazási engedélyt kérnek a Covid-19 elleni oltóanyaguk 5 év alatti gyermekek esetében történő alkalmazásához. Az FDA azt közölte, hogy a szakértői tanácsadókból álló külső bizottság február 15-én tart ülést a témában – számolt be a Portfolio. Megkérdeztük olvasóinkat, ők beoltatnák-e 5 év alatti gyermekeiket, unokáikat. Az eredmény egyértelmű:

Egy decemberi elemzés szerint a 2-4 éves korosztályban a két dózisú vakcina nem váltott ki olyan erős immunválaszt, mint az idősebb gyerekeknél és a felnőtteknél. Ezért a gyártók egy harmadik adag vakcina beadását is tesztelik, azonban az erre vonatkozó adatok csak március végén, vagy áprilisban lesznek elérhetőek. A 6 hónapos és 2 év közötti gyerekek esetében viszont megfelelő immunválaszt váltott ki a 2 adag vakcina.

Kis hordozók

Hazánkban 2021. december 15-én kezdődött meg az eddigi legfiatalabb korosztály, az 5-11 év közöttiek oltása. György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára szerint

fontos, hogy minél több gyereket beoltsanak, mert bár ők viszonylag enyhébb tünetekkel vagy tünetek nélkül vészelik át a fertőzést, a fertőzőképesség ebben a korosztályban is megvan.

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa korábban azt nyilatkozta: „A járvány elején alig voltak érintettek a gyerekek, most viszont már az új variánssal a gyerekeket is fertőzi a vírus, vannak közülük kórházban, lélegeztetőgépen is.” Felhívta a figyelmet, hogy a gyerekeknél ráadásul úgy is kialakulhat poszt-Covid-betegség, hogy észrevétlenül estek át a fertőzésen.