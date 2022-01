Súlyos omikron-tévhitben élhetnek a magyarok: tényleg enyhe lefolyású az új variáns?

Két éve tart a pandémia, újabb és újabb variánsok ütik fel a fejüket, most pedig minden az omikronról szól. Az új variánsról még mindig nem tudunk eleget, csak annyit, hogy borzalmasan gyorsan terjed, és az ötödik hullámban komoly gondokat okoz a delta mellett.

A kevés információ miatt pedig felröppent a hír, hogy az omikron variáns csak enyhe lefolyású betegséget okoz. Sokan azonban teljesen összekeverik a fogalmakat, és máshogy is értelmezik az enyhe szót, így nem árt tisztában lenni azzal, hogy az egészségügyi dolgozók mit értenek enyhe alatt.

Amerikai egészségszakértők már előre figyelmeztettek mindenkit, hogy az egyre terjedő omikron miatt többnyire mindenki el fogja kapni a fertőzést. Hiába jár ez enyhébb tünetekkel, nem tudjuk a hatásait, valamint azt sem, hogy meddig fog ez a hullám tartani, és hogyan fog végződni. A Huffpost egy cikkben tisztázta az alapfogalmakat azzal kapcsolatban, hogy mi az enyhe, mi az erősebb és mi a tünetmentes koronavírus fertőzés orvosi szempontból.

Elsősorban tisztázni kell azt, hogy maga az enyhe koronavírus megbetegedés több dolgot is jelenthet. Szubjektív ez a kifejezés, így személyenként, sőt orvosonként változhat, hogy mi számít gyengének, enyhének. A tünetek ugyanis magukba foglalhatják azt, hogy pár napig picit rosszul vagyunk, de azt is, ha erősen belázasodunk, és borzalmasan kimerültek vagyunk. A közepes, erősebb fertőzöttség már magába foglalja a légzőszervi megbetegedéseket is.

Ezek szerint a gyenge lefolyású koronavírus fertőzés szélesebb spektrumon mozog: jelentheti a pár napos gyengeséget, de jelentheti azt is, amikor lázasan napokig az ágyat nyomjuk. A másik fontos dolog, ami tisztázásra szorul az az, hogy az enyhe lefolyású, és a tünetmentes fertőzés sem ugyanaz.

Talán az a fő kérdés, hogy fel tudunk–e épülni a saját otthonunkban. Ez akkor is enyhének számít, ha csak feküdni tudunk, és ki kell vennünk pár szabadnapot, esetleg két hetet is

- tette hozzá Carl Lambert Jr. háziorvos, aki kiemelte, hogy ő prakszisában igyekszik aszerint megkülönböztetni az enyhe koronafertőzést a komolytól, hogy szükséges- e kórházba vonulnia a páciensnek.

Bár felmerülhet a kérdés, hogy ha elkerülhetetlen az omikronnal való megfertőződés, akkor mi értelme van a vakcinának. A szakértők erre is válaszoltak. Ha ismét elkapjuk a koronát, és megbetegszünk, védőoltással otthon kiheverjük a betegséget, anélkül viszont akár súlyos következmények is érhetnek bennünket, esetleg kórházba is kerülhetünk. A kutatások alapján azok, akik nem vettek fel semmilyen védőoltást, mintegy 17-szer több esélyük van arra, hogy fertőzés esetén kórházba kerülnek, mint azoknak, akik beoltatták magukat. Ráadásul beoltva a fertőzést enyhe tünetekkel is átvészelhetjük, vagy akár tünetmentesen is.

Még egy ok arra, hogy komolyan vegyük a fertőzést az a hosszú covid beláthatatlan következménye. Az eddigi kutatások ugyanis arra mutattak rá, hogy még a tünetmentes koronavírus fertőzés után is tapasztalhatunk hosszú Covid tüneteket.

Mi az a hosszú Covid?

Korábban már mi is írtunk arról, hogy milyen következményekkel járhat a koronavírus fertőzés, többek között a hosszú Covid tünetekkel is foglalkoztunk. Bár még mindig nehéz behatárolni a hosszú távú következményeket, kutatók tavaly mintegy 200 tünetet azonosítottak be, mint a betegség mellékhatása.

A tünetek között azonosították a vizuális hallucinációt, a remegést, a viszkető bőrt, a menstruációs ciklus megváltozását, a szexuális diszfunkciót, a szívdobogást, a vizelettartási problémákat, az övsömört, az emlékezetvesztést, látási problémákat, hasmenést és a fülzúgást. A megkérdezett betegek közül 2454 mondta azt, hogy tünetei hat hónapnál hosszabban tartottak, és hét hónap alatt átlag 13,8 tünet lépett fel náluk.