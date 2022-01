14 ezer új fertőzöttet találtak a hétvégén, 167 koronavírusos beteg hunyt el

Az elmúlt három nap alatt 14 655 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 297 612 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt három napban elhunyt 167 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 39 947 főre emelkedett - számol be a kormányzati portál.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 145 770 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 111 895 főre emelkedett. 2931 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 281-en vannak lélegeztetőgépen - olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

A beoltottak száma 6 292 759 fő, közülük 6 027 578 fő már a második, 3 286 577 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette. Az omikron vírusvariáns Magyarországon is terjed. A januári első oltási akción több tízezren vettek fel oltást, az akció ezen a héten is folytatódik: csütörtök és péntek délután, valamint szombaton ismét előzetes időpontfoglalás nélkül lehet menni oltásra a kórházi oltópontokra és a kijelölt járásközponti szakrendelőkbe. Emellett a háziorvosok is oltanak.