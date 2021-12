Jöhet az új vakcina Magyarországra is: ezt mindenkinek tudnia kell a Novavax-oltásról

Terjed az omikron és a delta variáns, és míg a lakosság a harmadik oltáson gondolkodott, addig új vakcina jelent meg a piacon. A Novavax oltását még vizsgálják, de az eddigiek alapján úgy tűnik, eléggé hatásos vakcina került fel az eddigi oltóanyagok közé, ötödikként, hiszen hétfőn már az engedélyt is megkapták az EU-s használatra.

Az omikron variáns terjedésével párhuzamosan új vakcina jelenhet meg a piacon. A Novavaxot a Medsafe vizsgálja, akik a korábbi vakcinákat is tesztelték - az eredmények ígéretesek. A Health Desk orvosokat kérdezett az új vakcináról, annak működéséről és biztonságosságáról. Bár a szakértők kiemelik, hogy a vizsgálatok még zajlanak, egyenlőre úgy tűnik, hogy biztonságos, és rendkívül hatékony oltást sikerült fejleszteni.

Dr. Fran Priddy orvos elmondta, hogy az új, Novavax Covid-19 elleni vakcina (NVX CoV2372) csak úgy, mint általában a protein alapú vakcinák biztonságosak, és könnyen ellenőrizhetőek, ráadásul már korábban is alkalmazták a technológiát gyerekeknél és felnőtteknél egyaránt olyan betegségeknél, mint a hepatitis B, a meningitis vagy influenza. Így egy, már jól bevált technológián alapszik az új oltás fejlesztése is. A fehérje alapú vakcináknál az immunválasz fokozása biztosítja az antitesteket. Csak úgy, mint a többi vakcinánál, itt is intramuszkuláris injekcióként adják be a két adagot, három hét különbséggel.

Dr. Priddy kifejtette, hogy az új vakcina biztonságosnak bizonyul, 90 százalékos hatékonysággal működött a betegség megelőzésében, valamint 100 százalékos védelmet nyújtott a kórházi kezelés, és halálozás ellen az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Mexikóban, ugyanis itt végezték a nagyobb klinikai vizsgálatokat.

Mivel a teszteket a delta-variáns elterjedése előtt végeztük, így arról még nincs adatunk, hogy mennyire hatásos az ellen. Az eddigi vizsgálatok azonban arra mutatnak, hogy a beoltottak immunválasza harmadik oltás után a delta-variánst is semlegesítik, azonban a hivatalos vizsgálatok még folynak.

- tette hozzá. Azok a páciensek, akik a Novavax vakcináját vették fel, majd ezt követően a harmadik vakcinát is megkapták hat hónappal később, náluk a delta változatra adott immunválasz több, mint négyszeresére nőtt. A jelenleg is tartó vizsgálatok azt is kutatják, hogy adható -e a Novavax harmadik oltásként kombinálva más védőoltásokkal.

Harmadik oltásnak is megfelelhet

Dr. Peter McIntyre professzor kiemelte, hogy bár az utóbbi időben egyre nő az érdeklődés a Novavax iránt, általánosságban mégis azt javasolná, hogy ugyanazzal az oltóanyaggal kell az emlékeztető oltást beadni, mint amivel az első kettőt. Azonban egyre több tanulmány foglalkozik azzal, hogy hogyan kombinálhatóak a vakcinák, többek között akár a Novavax oltásával is.

A Novavax előállítását tekintve a korábbi vakcinákhoz hasonló. Ezt a technológiát már több betegségnél is alkalmazták a történelem során. Itt a protein az, ami stimulálja az antitesteket, ilyen vakcinákat alkalmazunk a vérmérgezésnél, sőt a diftériánál is.

- tette hozzá az orvos, aki kiemelte, hogy a vakcina még ellenőrzés alatt áll, azonban nem látni okot arra, hogy ne fogadnák el. A vakcina ugyanis hatásosnak bizonyul, nem jár különösebb mellékhatásokkal.

Ez a vakcina elfogadhatóbb lehet azok számára, akik aggódnak az „új” technológia miatt, de hasznos lehet második adagként olyan emberek számára, akiknél az mRNS, vagy adenovírus vektor vakcinák valamilyen reakciót váltottak ki.

- tette hozzá az orvos, aki elmondta, hogy várnak még adatokat arról, hogy mi történik, ha a vakcinát más oltásokkal kombinálják. Kiemelte, hogy jelenleg is tesztelik a Novovaxot az AstraZeneca és Pfizer vakcinákkal kombinálva.

Már kaptak engedélyt

Mint korábban arról mi is írtunk, a Novavax meg is kapta a szükséges engedélyeket, és az Európai Unióban jövőre már oltanak is vele. Az Európai Bizottság december 21-én feltételes forgalomba hozatali engedélyt adott a Novavax amerikai biotechnológiai vállalat által az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyagának; ez a SARS-Cov-2 koronavírus okozta betegség (Covid-19) elleni ötödik vakcina, amelynek tömeges alkalmazása megkezdődhet az Európai Unióban.

A Novavax NVX-CoV2373 kódjelű, Nuvaxovid névre keresztelt vakcinája feltételes alkalmazásához a pozitív ajánlást hétfőn adta meg az amszterdami székhelyű Európai Gyógyszerügynökség (EMA), véleménye szerint ugyanis az oltóanyag hatékony az új típusú koronavírus ellen. A cég november 17-én nyújtotta be kérelmét a feltételes forgalombahozáshoz.