Rengeteg magyart lökhetnek a gödör aljára az ünnepek: sokszor a család csak súlyosbítja a bajt

Magyarországon sokan szenvednek alkoholbetegségben, több család is érintett, kortól és nemtől függetlenül.A karácsonyi vacsora a családdal, az irodai buli, sőt az újévi parti is mind olyan helyzeteket, alkalmakat szülhetnek, amiben egy alkoholbeteg kényelmetlenül érezheti magát. Bonyolult időszak ez, hiszen nem csak a függőn múlik, hanem bizony a házigazdán is, hogy mennyire figyel vendégei igényére. A buli átgondolása, és a kommunikáció azonban mentheti a helyzetet.

Az ünnepek során különösen nagy hangsúlyt kap a közös alkoholfogyasztás, akár a karácsonyi asztalnál, akár az újévi buli során. Azoknak, akik az alkohol problémát jelent, esetleg alkoholbetegek és a leszokás útján járnak, ez az időszak különösen nehéz lehet. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ha a családunkban, baráti körünkben van olyan, aki függőséggel küzd, úgy számára mi is segíthetünk ezt az időszakot könnyebbé tenni. Ezt emeli ki a HuffPost is, ahol szakértők adnak tippeket arra, hogyan tudjuk támogatni alkoholbetegségben szenvedő, esetleg függőségi problémával küzdő barátainkat, családtagjainkat. Gondoljunk másokra is Amennyiben bulit szerveznénk, úgy részben a mi felelősségünk az, hogy a vendégeink jól érezzék magukat, és ne legyen kellemetlen senkinek a részvétel. Ha tudomásunk van arról, hogy valamelyik vendégünk, barátunk alkoholbeteg, esetleg leszokott és nem iszik, fontos, hogy beszéljünk vele, kérdezzük meg, hogy mit fogyasztana a partin, mivel tehetnénk számára az estét kényelmesebbé. Hozzánk közelálló személyektől megkérdezhetjük, hogy mire lenne szüksége, mitől érezné kényelmesebben magát a partinkon. Sőt, továbbmehetünk, megkérdezhetjük, hogy milyen alkoholmentes italnak örülne – tette hozzá Chris Kazachkova, terapeuta, aki elmondta, hogy minden függőséggel küzdő páciens más, és máshogy is reagál az ilyen helyzetekre, ezért az első a kommunikáció. Hozzátette azt is, hogy házigazdaként nekünk nagy hatásunk van arra, hogy kiket hívunk meg a buliba, milyen partit szervezünk. Lehet, hogy az alkoholbetegségben szenvedő barátunknak azzal nincs baja, ha valaki megiszik mellette egy pohár bort, de ha a társaság fele erősen töményezik, ez már kényelmetlen lehet számára. – fejtette ki a terapeuta. Fontos, hogy mindig ajánljunk megfelelő alkoholmentes italokat, és a parti során a játékokat se az ivás köré csoportosítsuk, továbbá kerüljük a nagy, kancsós koktélok keverését. Tarthatunk teljesen száraz esteket is, ilyenkor azonban fontos, hogy mindenkinek időben szóljunk, így ne legyen olyan érzése az érintettnek, hogy csak miatta nincs alkohol. Az, hogy a parti egy száraz este lesz, ne akkor jelentsük be, amikor már megérkeztek a vendégek, mert az nem csak látványos csalódottságot okozhat, de nagyon izoláló lehet annak is, aki alkoholbeteg. - tette hozzá Matt Glowiak,tanácsadó, aki azt is kiemelte hogy sokat segíthet az is, ha a vendégünk hozhat magával valakit, hiszen a plusz egy fő nem csak abban segít, hogy a vendég kényelmesebben érezze magát, de akár abban is támaszt nyújthat, hogy az illető ne igyon. A vendégen is múlik Sokszor nem csak a vendéglátón múlik, hogy a függőségben szenvedő vendég mennyire fogja jól és kényelmesen érezni magát egy partin. Sok múlik ugyanis magán a függőn is, és azon, hogy ő hogy kommunikál a szükségleteiről. A Huffpost ezzel kapcsolatban is összegyűjtött pár tippet, hogy függőként, alkoholbetegként hogyan navigálhatjuk keresztül az ünnepeket. Az első és legfontosabb az, hogy őszinték legyünk magunkkal, és azzal, hogy valóban készen állunk arra, hogy vendégségbe menjünk, ahol többen inni fognak. Továbbá, ismerjük fel azokat a helyzeteket, amelyek az ivásunkra hatnak, legyen szó irodai buliról, vagy karácsonyi összejövetelről, és gondoljuk át, szükséges -e kerülnünk ezeket a helyzeteket. Az is sokat segíthet, ha kéznél tartjuk a tanácsadónk telefonszámát, arra az esetre, ha úgy éreznénk, túl nehéz kibírnunk az ünnepeket alkohol nélkül. Készüljünk arra az esetre is, ha szeretnénk előbb hazamenni, illetve hogy nemet mondjunk akkor is, ha nagyon rá akarnak minket venni az ivászatra. Fontos tudatosítani magunkban a saját határainkat, azt, hogy mi fér bele számunkra egy ünnepség során, és merjünk nemet mondani olyan helyzetekre, amelyek kockáztatnák a józanságunkat. Különösen frissen gyógyult alkoholbetegeknél nehéz észben tartani, hogy mi a fő motivációja annak, hogy nem iszik. Írhatunk erről is egy listát, amit magunknál tarthatunk a parti alatt, emlékeztetőül – tette hozzá David Festinger, pszichológus. Száraz november után száraz december? Ahogy azt lapunk korábban írta, Magyarországon nagyjából 800 ezerre tehető az alkoholbetegek száma, így nálunk is különösen téma az alkoholbetegek helyzete. Idén hatodik alkalommal rendezték meg a száraz novembert magyarországon a Kék Pont Alapítvány jóvoltából, ami segíthet abban, hogy felismerjük az alkohollal való kapcsolatunkat. A Program középpontjában a mértékletesség erénye van, mely egy érett, önmagáról gondolkodni tudó, és hajlandó ember erénye. Tehát nem válasz a súlyos függőségre, nem válasz a használati zavarra sem. Elsősorban azoknak szól, akiknek dolguk van az alkohollal, hiszen azáltal, hogy 30 napig nem isznak, csökkentik annak a kockázatát, hogy kialakuljon a használati zavar. Azoknak szól a program, akik az alkohol feletti kontrollt szeretnék megtartani, megerősíteni. Akik nem isznak alkoholt, nekik értelemszerűen nincs dolguk ezzel a programmal, őket arra kérjük, ne frusztráljanak minket azzal, milyen könnyen megy nekik a leállás. - tette hozzá Dávid Ferenc, az alapítvány programvezetője. Lapunk több cikken keresztül foglalkozott a témával, ugyanis a számok borzalmasak, rengetegen szenvednek alkoholbetegségben hazánkban is. Korábbi felmérések alapján Magyarország erős középmezőnyben van az unióban, a magyarok 13 százaléka "issza le magát" havonta egy alkalommal. A súlyos epizódszerű alkoholizáláson az egy alkalommal több mint 60 gramm tiszta etanolnak megfelelő mennyiség fogyasztása értendő.

