2022-ben sem szabadulunk a járványtól: ugyan, meddig húzódik még?

Akár áprilisig is elhúzódhat a járvány, amely során akár folyamatosan négyezer körüli kórházban ápolttal és napi hatvan halottal is lehet számolni.

Rövid távon az esetek számának gyors felfutását, majd mérsékelt visszaesését, azaz egy tüskét lát a járványgörbén Vattay Gábor járványelemző, az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszékének vezetője - írja a Népszava. A szakember ezt két hatás összegződésével magyarázza: a járvány most tapasztalt terjedéséhez hozzáadódik annak következménye, hogy folyamatosan egyre többen veszítik el az első két oltással szerzett védettségüket. Mivel korábban nagy hullámokban kapták a második oltást az emberek most ugyanilyen nagy tömegben kezdik is elveszíteni védettségüket azok, akik nem veszik fel a harmadik vakcinát.

A szakértő szerint a tavaszig elhúzódó járvány jóslatát az alapozza meg, hogy a csak kétszer oltottak folyamatosan adnak utánpótlást a járvány terjedéséhez. Vattay Gábor szerint a hazai pandémia nagyjából követi azt, ami Angliában történik, ahol nyáron volt egy jelentősebb kiugrás. Annyi a különbség, hogy náluk korábban kezdték az oltásokat és ott hamarabb jelent meg ugyanez a probléma.

Vattay Gábor szerint a világon mindenütt annyi oltott van a kórházakban mint oltatlan. Ennek oka, hogy az ötödik hónap után az oltottak már csak négyszer védettebbek az oltatlanokhoz képest. A szakember azt ajánlja, hogy aki teheti, a második oltása után legkésőbb 5-6 hónappal kérje a harmadikat, mert ez erősen csökkenti a súlyos tünetek esélyét. Valamint arra kér mindenkit, hogy zárt terekben viseljenek maszkot. Ez utóbbi javasolta egyébként korábban a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Orvosi Kamara is.