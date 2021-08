Koronavírus Magyarországon: 104 új fertőzöttet találtak, elhunyt egy beteg

83 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 14-en vannak lélegeztetőgépen. 96 ezren a harmadik oltást is felvették, 200 ezer 12-17 év közötti diákot regisztráltak oltásra és 81%-uk már fel is vette azt.

A beoltottak száma 5 668 993 fő, közülük 5 498 222 fő már a második oltását is megkapta. Már 96 ezren a harmadik oltást is felvették, 200 ezer 12-17 év közötti diákot regisztráltak oltásra és 81%-uk már fel is vette azt - írja pénteki jelentésében a kormányzati portál.

104 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 810 316 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy beteg, így az elhunytak száma 30 038 fő. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 765 952 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 14 326 főre csökkent.

