Alattomos fertőzés terjed a vízparton, strandon, medencénél: irtó nehéz megszabadulni tőle

Cukorbetegség, vérképzőszervi betegségek, a végtagok rossz vérellátása, legyengült immunrendszer, túlsúly – néhány hajlamosító tényező, amelyek esetében komoly egészségügyi problémát okozhat a körömgomba. A fertőzés inkább az őszi és a téli hónapokban alakul ki a nem szellőző, nedves, meleg, zárt, szoros cipők viselése, a körmök sérülései és a nem megfelelő lábápolás miatt, nyáron pedig a strandok és az uszodák jelenthetnek kockázatot.

A körömgomba a lábak, lábkörmök egyik leggyakrabban előforduló gombás megbetegedése, amely a bőrbetegségek 10 százalékát teszi ki, és általában egy vagy több körmöt érint.

A körömgombát fonalas, sarjadzó vagy ritkábban akár penészgombák is előidézhetik, amelyek a láb körmeit, a körömágyat, a köröm alatti bőrfelületet támadják meg. A gombás fertőzés azon túl, hogy a végtag esztétikáját súlyosan csorbítja, egy egészséges felnőtt esetében is kellemetlen tünetekkel jár, idősebb korban és néhány társbetegség – cukorbetegség, vérképzőszervi betegségek, immunhiány – esetében pedig veszélyessé is válhat.

Egyrészt súlyos károsodást okozhat a körömlemezen vagy körömágyon, másrészt a nem kezelt fertőzés könnyen elterjedhet, és bakteriális fertőzéseket is okozhat.

Éppen ezért fontos, hogy időben felismerjük a körömgomba tüneteit, ezzel megelőzve a további egészségügyi problémákat

– mondta dr. Lőrincz Kende, a Semmelweis Egyetem Bőr,- Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika egyetemi adjunktusa. A köröm gombásodásának leggyakoribb tünetei közé tartozik, hogy a körömlemez elszíneződik, megvastagszik, a vége töredezetté válik, de akár maga a köröm is eltorzulhat. A nem kezelt fertőzés pedig tovább terjedhet, így a köröm törékeny, málló állagú lesz, duzzanatok és sebek keletkezhetnek körülötte.

Hozzátette: gyakran a láb bőrének gombás fertőzése mellett alakul ki, ahol a gyulladt felületen hólyagokhoz, berepedezésekhez, mélyebb sebekhez vezethet, akár orbánc, vagyis súlyos bakteriális bőrgyulladás, később krónikus seb is kialakulhat az érintett bőrfelületen. Érdemes tehát a kezelést komolyan venni és a probléma végére járni. A gombás fertőzés ugyanis nem csak esztétikai kérdés, hanem komoly egészségügyi veszélye is van.

Társbetegségek esetében a tünetek megjelenésekor mindenképpen érdemes bőrgyógyász szakorvoshoz fordulni annak érdekében, hogy az esetleges szövődmények kialakulása megelőzhető legyen.

A hatékony kezelés egy szakszerű gombavizsgálattal kezdődik, ugyanis sok olyan körmöt érintő eltérés lehetséges, amely ugyan hasonlíthat a körömgombára – pikkelysömör, ekcéma, sérülésből adódó deformitás – de mégsem az. A helyes diagnózis az első lépés a gyógyulás felé. Ez alapján történik a célzott kezelés, amely sajnos még így is lassú folyamat, mert a hatóanyagok nehezen jutnak be a köröm alá. Minél később kezdődik a kezelés, annál nagyobb az esélye annak, hogy a gomba több körömre is átterjed, esetleg másokat is megfertőz – magyarázza dr. Lőrincz Kende.

A körömgomba az esetek többségében inkább kozmetikai kérdés, amely egészséges embereknél helyi kezelésekkel, speciális krémekkel, körömlakkokkal is meggyógyítható. Kiterjedt, súlyosabb esetekben azonban már belsőleges kezelésre is szükség van. Bizonyos alapbetegségek mellett elővigyázatosabban kell kiválasztani a gyógymódot, ugyanis nem minden gombaellenes készítmény alkalmazható biztonsággal, ezért minden esetben orvosi felügyelet szükséges.

A körömgomba kezelése akkor lesz igazán sikeres, ha nem történik visszafertőződés, éppen ezért fokozottan kell figyelni a lábhigiéniára, zoknik, cipők, papucsok fertőtlenítésére, de a kád és a zuhanykabin használatánál is elővigyázatosnak kell lenni. Strandon, fürdőkben, közösségi helyiségekben, zuhanyzókban pedig érdemes saját papucsot hordani és a lábbelik megosztását, a mezítláb járkálást kerülni.