Itt a lista: ezek eddig idén a legveszélyesebb autópályák és megyék

Részben a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozásokkal összefüggésben 14 százalékkal csökkent a balesetek száma az idei első negyedévben az elmúlt év hasonló időszakához viszonyítva - közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán.

A közlemény szerint a magyar utakon az első negyedévben 2475 baleset történt, ezekben 92 ember meghalt, 754-en súlyos, 2402-en könnyű sérülést szenvedtek. Az elhunytak száma 2,2 százalékkal nőtt, míg a súlyosan megsérülteké 18 százalékkal, a könnyen megsérülteké pedig 15 százalékkal csökkent - írták.

Ismertették: az autópályákon 21 százalékkal kevesebb baleset történt (70), ezek közül a súlyosak száma az átlagosnál nagyobb mértékben, 33 százalékkal csökkent. A 100 kilométernél hosszabb autópályákon száz kilométerre vetítve átlagosan 5,7 baleset jutott, fajlagosan a legtöbb az M5-ösön, a legkevesebb pedig az M6-oson történt.

Megyei viszonylatban tízezer bejegyzett gépjárműre vetítve Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megyében volt a legtöbb baleset (6,9; 6,4), a legkevesebb pedig Pest és Borsod-Abaúj-Zemplén (4,2-4,2), valamint Fejér (4,3) megyében történt. Budapesten 6,7 balesetet regisztráltak tízezer gépjárműre vetítve - fűzték hozzá.

Beszámoltak arról is, hogy a balesetek döntő többsége a járművezetők hibája miatt következett be, ezen belül a leggyakoribb ok (39 százalékkal) továbbra is a nem megfelelő sebesség volt. 197 balesetet okoztak ittasan, 25 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban - olvasható a közleményben.