Koronavírus: már kevesebb mint 600 beteget ápolnak kórházban

81 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 806 089 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 12 idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 866 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 717 254 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 58 969 főre csökkent. 599 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 67-en vannak lélegeztetőgépen.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 5 261 781 közülük 3 994 595 fő már a második oltását is megkapta. Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, a védőoltás felvétele ezért is fontos. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.

Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető. Az érvényes regisztrációval rendelkező még be nem oltott 16-18 évesek is automatikusan tudnak foglalni Pfizer-oltást.