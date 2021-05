Továbbra is nyitva az időpontfoglaló: 6 millió beoltottnál talán eláll az eső

Továbbra is nyitva az időpontfoglaló; jelenleg a Pfizer- mellett Sinopharm- és korlátozott mennyiségben még AstraZeneca- és Szputnyik oltás is foglalható - közölte a koronavirus.gov.hu kedden.

A kormányzati portálon kiemelték: minden érvényes regisztrációval rendelkező foglalhat oltásra időpontot, ehhez nem kell semmilyen külön sms-értesítésre várni. Az érvényes regisztrációval rendelkező még be nem oltott 16-18 évesek is automatikusan tudnak Pfizer-oltást foglalni.

Azt írták: még mindig bőven van szabadon foglalható időpont az egy hete meghirdetett Pfizer-oltásokból is. A kedden érkezett 334 620 adag Pfizer-szállítmány egy része második körös oltásokra kell, 175 ezer adag pedig első körös oltásokra fordítható, ennek egy részét a kórházi oltópontok hirdetik meg az időpontfoglalóban, másik részét a háziorvosok kapják meg.

Az orosz vakcinából már nem érkezik több szállítmány, az utolsó készlet van kint a kórházi oltópontokon, ezért javasolják, hogy aki az orosz oltóanyagot szeretné kapni, foglaljon mielőbb időpontot. Közölték, hogy AstraZeneca-vakcinából sem hirdetnek egy ideig első oltást, mert a beérkező csökkentett szállítmányokat a második körös oltásokhoz használják fel.

"A Magyarországon használt vakcinák mindegyike hatásos és véd a megbetegedés ellen" - hangsúlyozták, megjegyezve, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) már hivatalosan is ajánlja a Sinopharm-vakcinát. Felhívták a figyelmet arra, hogy az időpontfoglalót csak az oltásra regisztráltak tudják használni, közülük is csak azok, akiknek a regisztrációja már érvényesítve van, tehát a regisztrációkor megadott adataikat már ellenőrizték. A regisztráció státusza ellenőrizhető a https://vakcinareg.neak.gov.hu/regisztracio/ oldalon. Aki még nem regisztrált, megteheti a vakcinainfo.gov.hu honlapon. Az online időpontfoglaló www.eeszt.gov.hu oldalon érhető el. Kérik, hogy ha azokat a regisztráltakat, akik online már foglaltak időpontot, a háziorvosuk is hívja oltásra, jelezzék, hogy már van időpontjuk kórházi oltópontos oltásra, így a háziorvos másnak tudja felajánlani a vakcinát - olvasható a kormányzati oldalon.