Nem fogy ki az ország az oltóanyagból: csak májusban 1,3 millió Pfizer-vakcina érkezik

Ma reggel ismét több, mint 330 ezer adag Pfizer-BioNTech vakcina érkezett hazánkba. Ez már a 22. magyarországi szállítmány a két vállalat által fejlesztett, COMIRNATY nevű oltóanyagból, ezzel a vállalat által hazánkba szállított vakcina adagok mennyisége elérte a 3.5 millió adagot.

A Pfizer és a BioNTech a jelenlegi előrejelzések szerint 2021 végéig több mint 2.5 milliárd adag COVID-19 vakcinát gyárt és szállít világszerte. Az Európai Bizottsággal április 14-én bejelentett megállapodás értelmében felgyorsítják 50 millió adag oltóanyag szállítását, így 2021 második negyedévében várhatóan 250 millió adag COMIRNATY vakcinát szállítanak az Európai Unióba.

Magyarország vonatkozásában a Pfizer több mint négy hónapja szállítja megbízható, heti rendszerességgel a COVID-19 elleni védekezést támogató vakcináját az oltópontokra. Az első negyedévre megbízhatóan leszállított több, mint 1.5 millió adag vakcinát, 2021 második negyedévétől pedig jelentősen megnövelte az országba szállítandó vakcina dózisok számát. Csak májusban 1.3 millió adag Pfizer-BioNTech oltóanyag érkezik az országba.

A kormányzati tájékoztató portál közlése szerint már több mint 5 millió 76 ezren regisztráltak oltásra és 84%-uk meg is kapta azt. Ma is folytatódik a regisztrált és időpontot foglalt 16-18 évesek oltása a kórházi oltópontokon. Korlátozott mennyiségben lehet még foglalni Szputnyik és AstraZeneca oltásokat az időpontfoglalóban, és még kevés Pfizert is annak, akik SMS-t kapott. A Sinopharm-oltásokat továbbra is folyamatosan hirdetik a kórházak. A háziorvosok Sinopharm, Janssen és Moderna vakcinákkal tudják folytatni az oltást.

Azok a regisztráltak, akik SMS-t kaptak, nagyon korlátozott mennyiségben még Pfizer-oltást is tudnak foglalni az online időpontfoglalóban. A következő interneten foglalható Pfizer-oltásokat a mai Pfizer-szállítmány egy részéből tudják majd meghirdetni a kórházak. Emellett minden 18 év feletti regisztrált számára továbbra is nyitva van az időpontfoglaló Sinopharm, és korlátozott menniységben AstraZeneca és Szputnyik oltásra

- emelték ki.