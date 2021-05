Megszólalat a Pfizer magyarországi feje: általános iskolások oltása is eljöhet szeptemberre

A második negyedévben összesen 4,6 millió Pfizer–BioNTech oltóanyag érkezhet Magyarországra, így, ha megérkezik az Európai Gyógyszerügynökség engedélye, már csak döntés kérdése, itthon beoltják-e a 12–15 éves korosztályt – mondta el a hvg.hu-nak adott interjúban a Pfizer magyarországi ügyvezető igazgatója.

Vereckei Péter, a Pfizer magyarországi ügyvezetője a lapnak adott interjújában elmondta, 2020/2021-re a vakcináikból a teljes szerződéses mennyiség Magyarország esetében 10,8 millió adag. Ebből a mennyiségből a harmadik negyedévben újabb jelentős darabszámok várhatók leszállításra az ügyvezető szerint, aki elmondta azt is, hogy az anyacégnek már 116 országgal van vakcina-szerződése, és 91 országba már szállítanak is.

Vereckei Péter beszélt arról is, hogy a múlt hét elején adták be a kérelmüket az Európai Gyógyszerügynökségnek (EMA) annak érdekében, hogy az EU-ban is megkezdődhessen a 12-15 évesek beoltása. Az engedély után

akár már szeptemberre, iskolakezdésre védettséget szerezhet ez a korosztály

- emelte ki az ügyvezető. A szakértő beszámolt arról is, hiába a leszállított milliónyi vakcina, a kutatásokkal természetesen nem hagyott fel a cég, folyamatosan vizsgálják a fiatalabb korosztályokat, így például már a 6 hónapos – 11 korosztályban is zajlanak az első fázisú klinikai vizsgálatok. Ezen felül figyelik az esetleges ismétlő oltás szükségességét, a variánsok megjelenését és azt is, hogy ha szükséges, az adott technológiával gyorsan tudjanak módosítani az oltóanyagon.