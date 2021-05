Küszöbön a kullancsinvázió: idén is rengeteg parazita lesz a magyar erdőkben

Az erdőjárás nem veszélytelen tevékenység, hiszen számos alig látható veszély fenyegeti a kirándulókat: például a kullancsok - főleg mióta melegebbek a telek a kontinens ezen részén. Az éghajlatváltozás hatására új kullancsfajok is megjelennek olyan területeken, ahol korábban nem voltak, másfelől aktivitásuk időtartama is meghosszabbodott. Ezek a paraziták súlyossá forduló betegségeket terjeszthetnek, mutatjuk, mit kell tenned, ha megtalálnak.

A karantén idején a szabadidő eltöltésének egyik legkedveltebb módja lett a kutyasétáltatás és a kirándulás. A kellemes idő miatt, egyre többen keresik fel a lakóhelyükhöz legközelebb eső erdős területet. A koronavírus-járvány harmadik hullámában a vendéglátóipar mellett a szolgáltatóipar is elesett, az embereknek így a kiránduláson kívül nem igazán maradt más lehetőségük a szabadidős tevékenységre. És habár ezen a hétvégén a 4 millió beoltott magyar elérése után megnyíltak a szolgáltatások és az éttermek is, de egyelőre csak azok számára, akik megkapták már a vakcinát, és rendelkeznek védettségi igazolvánnyal.

A felnőtt lakosság fele azonban még nem oltakozott, így számukra marad a természet: az állami erdőkben több mint 11 ezer kilométernyi jelzett turistaút-hálózatot használhatnak a kirándulók. A járvány ideje alatt az erdők látogatottsága nagyon megemelkedett, ami természetes, hiszen az erdők egészséges kikapcsolódási helyszínt jelentenek. Országosan 25-30 százalékkal többen kirándulnak, de egyes ismert helyszíneken akár kétszer-háromszor annyi is lehet a kiránduló, mint a korábbi években. Az erdőkben mindenki számára van hely, de egészségünk és a természet védelme érdekében fontos a szabályok betartása - hívja fel a figyelmet az Agrárminisztérium egy tavaszi közleményében.

Az erdőjárás azonban nem veszélyteln tevékenység, hiszen számos alig látható veszély fenyegeti a családokat, például a kullancsok - főleg mióta melegebbek a telek. Az éghajlatváltozás egyik jelentős hatása a paraziták, különösen a kullancsok számának növekedésében jelentkezik, hiszen a melegebb éghajlat hatására hosszabb ideig képesek életben maradni. „Az éghajlatváltozás hatására új kullancsfajok is megjelennek olyan területeken, ahol korábban nem voltak, másfelől aktivitásuk időtartama is meghosszabbodik.” – állítja Prof. Farkas Róbert Az MSD Animal Health által készített felmérés kapcsán.

A kullancsokról A kullancs a tölgyerdőket és az árnyékos helyeket kedveli, az erdő aljnövényzetében, a bozótosokban tartózkodik a legszívesebben. A kullancsok fűről, gazról és bokrokról is (legfeljebb 1,5 méter magasságban) ráakaszkodhatnak az ember bőrére. A vért adó gazdára hang- és szaginger hatására ejti rá magát. Leggyakrabban a saját kertjében “kaphat” az ember kullancsot! A kullancs a bőr átszúrása előtt érzésteleníti azt – így észre sem vesszük, hogy ránk akaszkodott és néha napokig észrevétlenül szívhatja a vérünket.

Nem veszélytelenek

A kullancsokra már csak azért is érdemes odafigyelni, mert veszélyes betegségeket terjesztenek. Hivatalos adatok szerint agyvelőgyulladást körülbelül minden ezredik kullancs terjeszt – annak tehát viszonylag kicsi az esélye, hogy egy ilyen egyeddel találkozzunk. További jó hír, hogy az agyvelőgyulladás ellen az emberiség már rendelkezik védőoltással, amit már 1 éves kortól is be lehet adni, ugyanakkor nem olcsó, ráadásul egy oltás egyáltalán nem is elég a védettséghez. A Nemzeti Oltóközpont hivatalos árlistája szerint a Nimenrix (Meningococcus ACYW) agyhártyagyulladás elleni védőoltás darabjának ára beadással együtt 15 100 forint. Ez egy ember esetében 60 400 forint kiadást jelent, de mondjuk egy 4 tagú, sokat kiránduló család esetében az összköltség máris 242 000 forintra rúg, csak az első három évben.

A másik hírhedt, kullancsok által terjesztett betegség, a Lyme-kór, mely ellen nincsen védőoltás. Így ezt a megbetegedést csak úgy előzhetjük meg, hogyha hatékonyan védekezünk a kullancsok ellen, vagy hogy ha már megcsípett minket a parazita, nagyon gyorsan észrevesszük azt, és eltávolítjuk. A hazai kullancs populáció igencsak fertőzött a Lyme-kórral, a Lyme-kór mentes Magyarországot Alapítvány elnöke szerint

a hazai kullancspopuláció mintegy 10 százaléka hordozhatja ezt a betegséget.

Nem csoda tehát, hogy Magyarországon a hivatalos adatok szerint 2014 és 2018 között több, mint duplájára emelkedett a bejelentett Lyme-kór megbetegedések száma.

Szedd ki azonnal!

Fontos, ha “kullancsos” helyen járunk minden este meg kell néznünk, nézetnünk magunkat főleg a hajlatainkat (hónalj, combhajlat stb.) gyermekeknél pedig még a fül környéki hajas fejbőrt is tüzetesen át kell vizsgálni. A Heim Pál Kórház az alábbi ajánlásokat tette közzé: