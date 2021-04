Operatív törzs: több százezer vakcina érkezik a héten Magyarországra

Rengeteg vakcina érkezik a héten Magyarországra: a Moderna és a Pfizer már le is szállította az eheti adagot, de a kínaiak és az oroszok is jókora mennyiséget küldhetnek hazánknak. Az operatív törzs tájékoztatóján a tisztifőorvos felhívta a fgyelmet arra, hogy az oltások beadását követően fontos, hogy mikor megyünk el ellenanyag-vizsgálatra, mert ez csak az adott állapotot tükrözi, nem lehet belőle pontosan megtudni, hogy miként védekezik a szervezetunk.

Az operatív törzs hétfői tájékoztatóján Müller Cecília országos tisztifőorvos ismertette, hogy melyik oltóanyagból mekkora szállítmányra számíthat a héten Magyarország:

megérkezett már 68 400 adag Moderna-vakcina, a Pfizer-BioNTech pedig 288 040 adagot szállított. Ezek mellett várható még orosz és kínai szállítmány is a héten.

Utóbbiakról a tisztifőorvos nem részletezte, mekkora mennyiségről van szó, ám a korábbi közlésekből arra következtethetünk, hogy több százezer oltóanyagérkezhet még az országba a fent említett, már leszállított 356 440 mellett.

A hétvégén jelentették be, hogy a Sinopharm két hét alatt egymillió dózist fog leszállítani. Menczer Tamás államtitkár pedig pénteken beszélt arról, hogy az oroszok a hetekben 780 ezer adag Szputnyik V-t küldenek - az nem derült ki, hogy ebből hány lesz első, és hány második adagos oltóanyag.

Tehát a mostani számok, és a korábbi közlések alapján összességében akár az egymillió körüli leszállított vakcinamennyiség sem kizárt erre a hétre, a beérkezett oltóanyagok vizsgálat után pedig rögtön az oltópontokra kerülnek.

Nagyon sok betegséget és vakcinációt követő állapot van, amikor bár nem mérnek ellenanyagot, mégis a test emlékszik az oltásra és megindul az ellenanyag-termelés

- hangsúlyozta, majd arra kért mindenkit, hogy bízzunk a gyártókban és a vakcinákban.

Nem most kell az antitesteket mérnünk, most védetté kell tennünk magunkat. Regisztráljunk, és amikor behívnak az oltóhelyre, akkor menjünk be és vegyük fel az oltást

- húzta alá. A regisztráltak száma folyamatosan nő, eddig 4 280 ezren regisztráltak oltásra. Annak kapcsán, hogy szükség lehet-e majd emlékeztető oltásokra elmondta: erről még nincs elég adat, nem tudni, pontosan meddig védenek az oltások. De például a kullancsoltást is 3-5 évente ismételni kell, hogy védettek maradjunk - tette hozzá.

Müller Cecília a napi adatok kapcsán elmondta, hogy bár egy kicsit csökkent a teher, de további megfeszített munkát kíván az egészségügyi dolgozóktól. Hétfőn az óvodák és az iskolák alsó tagozatosai újra bemehettek az intézményekbe. A tisztifőorvos arra kérte a szülőket, hogy csak egészséges gyereket vigyenek óvodába, iskolába. A pedagógusok, bölcsődei gondozók oltása három körben befejeződött.

A rendőrségi adatok

Kiss Róbert szokás szerint ismertette a hétvége rendőrségi statisztikáit:

911 személlyel szemben intézkedtek a maszkviselési kötelezettség megszegése miatt a hétvégén,

2974 ember szegte meg a hétvégén a kijárási tilalmat,

egy esetben kellett üzletet bezárni,

Visegrádon egy kalandparkban két vendéget találtak, ezért eljárás indult a cég ellen, Szarvason pedig egy sörözőben voltak vendégek,

a Nehru-parton egy 14 fős társasággal szemben intézkedtek, akik hangosan hallgattak zenét, Pestszentlőrincen pedig egy 12 fős rendezvényre csaptak le a rendőrök.

Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Varga György, MTI/MTVA