Rémálom két covid-oltás között: ezért csúszhatnak le sokan a második vakcina-időpontjukról

Magyarországon, ha valaki 2 koronavírus-oltás között elkapja a fertőzést, csak akkor veheti föl a második adagját, ha legalább már három nap eltelt a gyógyulása után. Éppen ezért különösen fontos odafigyelni a vírus elleni védelemre akkor is, ha valaki már megkapta az első oltását. 100 százalékos, abszolút védelem ugyanis nincs, még akkor sem, ha valaki már a második oltását is megkapta. Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat.

Immáron Magyarországon több mint 3,1 millió ember kapta meg legalább az első oltását a koronavírus ellen. Közülük azonban csupán alig többen, mint a 1,3 millióan vannak azok, akik a második oltásukat is megkapták. Ez pedig azt jelenti, hogy majd 2 millió ember még vár a második oltására.

Ezt pedig azért fontos kiemelni, mert a szakértők a mai napig sem tudják biztosan, hogy az egyes koronavírus-vakcinák mekkora védelmet adnak az első oltás után. Vannak persze bíztató jelek, a Magyarországon ma is oltott vakcinák szinte mindegyike bizonyítottan véd valamennyire az első oltás után, de biztosra, és a komplett védelemhez elengedhetetlen(ek) az ismétlő oltás(ok). Természetesen abban az esetben, ha nem egy dózisú vakcinákról van szó.

Ez pedig azt jelenti, hogy sajnos az első oltás után is simán el lehet kapni a koronavírust.

Ekkor pedig csak abban bizakodhat az ember, hogy már kialakult számára akkora védettség, aminek következtében nem fog a fertőzés különösen súlyossá válni. Azt azonban sajnos látni kell, és ezt magyarországi tragédiák is alátámasztják, hogy megtörténhet olyan súlyos eset is, amikor még az első oltás után nem alakul ki valakiben a védelem, és a fertőzés következtében meghal a beteg.

Ez természetesen a legrosszabb eshetőség, de mindenképp jól mutatja azt, hogy mennyire vigyáznia kell az embernek akkor is, ha a második oltására várakozik.

Mit tegyek, ha megtörténik a baj?

Mindenképpen megtörténhet és meg is történik

- vallja Paul Pottinger, a Washingtoni Egyetem fertőző betegségek szakértője, a két vagy esetleg több oltás közötti fertőződésről értekezve. A szakember persze ezzel nem ijesztgetni akar, csupán arra hívja fel a figyelmet, hogy résen kell lenni, és fel kell készülni.

Nem csoda tehát, hogy az első oltottak aggódnak emiatt

- tette hozzá a szakértő, utalva arra, hogy az első oltás után senki ne gondolja azt, hogy már szabadon azt tehet, amit akar, fittyet hányva az érvényben lévő járványügyi korlátozásokra. Igaz, ami igaz, az eddig elérhető statisztikák azt mutatják, hogy már az első oltások beadása után is drasztikusan csökken a kórházba kerülő, súlyos betegek aránya, de ezt nem szabad abszolút, mindenkire érvényes igazságnak venni.

Sőt, még ha mi magunk, első oltottak nem is kerülünk súlyos állapotba, továbbra is fertőzhetünk, éppen ezért, ha valaki a két oltása között elkapja a koronavírust, akkor

azonnal vonuljon karanténba (hatóságilag 10nap), izolálja magát és értesítse további teendők okán a háziorvosát.

A háziorvos értesítése azért is nagyon fontos, mert a házi krantént is ő rendeli el, illetve az ő bevonása kell ahhoz, hogy mindezek után majd fel tudjuk venni az oltásunk második (vagy többedik) adagját. Mégpedig azért, mert a jelenleg hatályos magyar ügymenet szerint

aki igazoltan megfertőződik, csak akkor kaphatja meg a második oltását, miután három nap eltelt a gyógyulását követően.

Erről a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ingyenes hívható zöld számán tájékoztatták szerkesztőségünk egyik, első oltását már felvevő tagját. A gyógyulást pedig a kezelő orvos mondja ki, tehát az oltás második dózisa csak akkor felvehető, ha szakember erősítette meg, hogy az egyén felépült és nincsenek tünetei.

Mindez azt is jelenti, hogy egy rossz időben bekapott megfertőződés bizony kitolhatja a második oltás beadásának az időpontját.

Ami például olyan rövid időablakban (egyes oltásoknál), mint a 21 nap igencsak kellemetlen tudna lenni. Az orvosi konzultáció azonban ilyenkor is fontos, hiszen kiemelt jelentőségű, hogy az emlékeztető oltáshoz időben jusson hozzá az ember. Jelenleg ugyanis kevés információ áll még a szakértők rendelkezésére arról, mit történik, ha túl sok idő telik el 1-1 oltás között.

Nincs 100 százalékos védelem

Egyfelől tehát az oltásokkal kapcsolatban fontos mindig szem előtt tartani, hogy a hivatalos ajánlások szerint a két dózisú vakcinákra az immunrendszer körülbelül 14 nappal későbbre tud teljes értékű immunválaszt adni (CDC). Két hétre tehát általában mindenképpen szükség van a második dózis megkapása után, hogy igazán védettnek érezhessük magunkat.

Azt is látni kell továbbá, hogy a koronavírus-vakcinák elsősorban azt hivatottak megakadályozni, hogy a vírusfertőzés súlyos legyen, az oltott kórházba kerüljön. Éppen ezért a közösségek számára kritikus, hogy minél többen oltva legyenek, hiszen a vírust az oltások után is el lehet kapni, eképpen pedig tovább is lehet adni. 100 százalékos abszolút védelem tehát nincs, főleg nem az első oltás után, úgyhogy, akik az első vakcinájukat felvették, továbbra is körültekintően járjanak el, tegyenek meg mindent a fertőzés elkerülése érdekében.