Szükség lehet egy harmadik Pfizer-oltásra is? Reagált Müller Cecília

Az Operatív Törzs Péntek délelőtti tájékoztatóján Müller Cecília országos tisztifőorvos reagált a hírre, miszerint elképzelhető, hogy a Pfizer oltásból is szükség lesz majd egy harmadik oltásra is.

Ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, a Pfizer amerikai gyógyszercég vezérigazgatójának nyilatkozata szerint is elképzelhető, hogy a Pfizer oltásból is szükség lesz majd egy harmadik oltásra. Az igazgató szerint erre az oltástól számított 6-12 hónapon belül kerülhet sor.

EZ IS ÉRDEKELHET Hideg zuhany a Pfizer oltást kapókra: ezzel biztos, hogy milliók nem számoltak A Pfizer amerikai gyógyszercég vezérigazgatója szerint is elképzelhető, hogy a Pfizer oltásból is szükség lesz majd egy harmadik oltásra.

Az Operatív Törzs péntek délelőtti tájékoztatóján Müller Cecília országos tisztifőorvos reagált a hírre: mint elmondta,

korrekt, egzakt válasz nincsen még erre a kérdésre.

Egyszerűen nem telt el még annyi idő, hogy tudjuk, szükség lesz-e bármely oltásból egy következő emlékeztető oltásra - mondta el, majd hozzátette, a mutálódás miatt még bizonytalan a jövő, maguk a gyártók is folyamatosan vizsgálják az ellenanyagszintek alakulását.