Ügyeletes orvos: egyre fiatalabbak az intenzívre kerülő pozitív betegek

A győri kórház lassan megtelik koronavírusos betegekkel. Egy ügyeletes orvos azt is állítja, hogy a szomszédos megyék kórházaiban is hasonló a helyzet, és a mobil járványkórházban is.

A győri kórház közel teltházas koronavírusos betegekkel, lassan minden korábbi osztály helyén ők fekszenek - írta Facebook-posztjában Csipszer Bernadett, aki a Petz Aladár Kórház aneszteziológiai ügyeletén dolgozik. A 444 által idézett írásban az orvos elmondta, hogy az intézmény a korábbi egy helyett három intenzív osztállyal üzemel, ebből kettő látja el a koronavírusos betegeket, akik egyre többen érkeznek, és közöttük egyre több a fiatal.

A betegek csak jönnek és jönnek, egyre fiatalabbak az intenzívre kerülő pozitív betegek...nem 80+, hanem 50+, 40+ vagy fiatalabb

- mondta Csipszer. "Az intenzíven dolgozó kollégák elmondása alapján, aki lélegeztetőgépre kerül, annak sajnos kis esélye van a túlélésre. Kevés beteget tudnak megmenteni. Aki intenzíves szakorvos, szakdolgozó hozzá van szokva a küzdelemhez, halálhoz, de nem ehhez, ami most zajlik" - tette hozzá.

Az orvos azt is állítja, hogy a szomszédos megyék kórházaiban is hasonló a helyzet, és a mobil járványkórházban is, az orvosok egymást hívják, hogy helyet találjanak a betegeik számára, miközben az egyéb esetekből sincs kevesebb, mint máskor.

