Tombol a koronavírus Európában: szigorított kijárás, távoktatás, lezárt repterek

Bosznia-Hercegovina március 30-tól lezárja repülőtereit a személyforgalom előtt az új típusú koronavírus-járvány terjedésének lelassítása érdekében - közölte a miniszterelnök. Csehországban szerda reggelig háromra nőtt a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, Lengyelországban kötelezővé vált az alap- és középiskolai távoktatás, Romániában pedig életbe léptek a szigorított kijárási korlátozások.

Kizárólag a gyógyászati cikkeket szállító repülőgépek szállhatnak le az országban. Boszniában már 166 fertőzöttet vettek nyilvántartásba, hárman pedig meghaltak a Covid-19 betegség következtében. Montenegróban szerdára hirtelen megugrott a betegek száma, aznap már 47, egy nappal korábban viszont még hússzal kevesebb beteget vettek nyilvántartásba.

Szerbiában néhány napja már a csoportos megbetegedések szakaszában van a járvány, a szakértők szerint ezt hamarosan a tömeges megbetegedések követik majd. Ennek megakadályozása vagy lassítása érdekében csütörtöktől tömeges tesztelést vezetnek be az országban. Szerbiában 303 fertőzöttet vettek eddig nyilvántartásba, és négyen haltak meg a betegség következtében.

Szlovénia kedd éjféltől gyakorlatilag lezárta Ausztriával közös határát, Horvátországban a hatóságok szerdától szigorúbban lépnek fel a szabálytalankodókkal szemben. Szlovénia tizenhárom átléptetési pontot jelölt ki Ausztriával közös határán. Csak azok a külföldi állampolgárok léphetik át az országhatárt, akik három napnál nem régebbi orvosi igazolással rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy nem fertőzöttek. Az intézkedés ugyanakkor nem vonatkozik az áruforgalomra. Szlovénia hasonló minta szerint korábban már lezárta Olaszországgal közös határát.

Az országban egy nap alatt 38-cal, 480-ra emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma, és eddig négyen haltak meg a járvány következtében. Ők mind az idősebb korosztályba tartoztak, és más, krónikus betegségekben is szenvedtek. Horvátországban szerdától sokkal szigorúbban ellenőrzik és büntetik a koronavírus-járvány megállítása érdekében hozott korlátozó intézkedések megszegőit. Azokat, akik nem tartják be az otthoni karantén szabályait, 8000 kuna (370 ezer forint) pénzbírsággal sújtják. Amennyiben ezt ismételten megteszik, az összeg 30 ezer (1,4 millió forint), majd 120 ezer kunára (5,5 millió forint) emelkedik.

Szigorúan büntetik azokat az autósokat is, akik engedély nélkül próbálják meg elhagyni lakhelyüket. A rendelet hétfő óta van érvényben. A büntetés 30 ezer kuna. A városok és járások bejáratainál ellenőrző pontokat állított fel a rendőrség. A horvát államügyészség jelezte, hogy szigorúan lépnek fel az álhírek terjesztőivel szemben is. Azok ellen, akik hamis híreket terjesztenek, és ezzel pánikot keltenek a lakosság körében, büntetőjogi eljárás indul, és akár két évig terjedő börtönbüntetés is kiszabható rájuk. Az országban kedd reggel kilenc órától 57-tel, 418-ra nőtt a regisztrált fertőzöttek száma.

Albániában a koronavírus terjedése miatt szerdán 30 napra az ország egész területére természeti katasztrófák idejére vonatkozó veszélyhelyzetet rendeltek el. A vonatkozó törvény értelmében egyebek mellett a kormány és az önkormányzatok kárpótlást fizethetnek a katasztrófa sújtotta állampolgárok számára - írta szerdán az albán kormány közleményére hivatkozva a Pluszinfo észak-macedón hírportál.

Albániában kedd estig 123 embert fertőzött meg az új koronavírus, két beteg meghalt, kilencen meggyógyultak. A járvány miatt lezárták az országhatárokat, kijárási tilalmat vezettek be, zárva vannak az éttermek. Edi Rama kormányfő a helyzet miatt felére csökkentette a miniszterek fizetését.

1500 fertőzött Csehországban



A cseh egészségügyi minisztérium honlapján megjelent információk szerint mind a három elhunyt súlyos beteg volt, ezért megállapítható, hogy elhalálozásukat elsődlegesen nem a koronavírus-fertőzés okozta. Csehországban az első fertőzést március elsején mutatták ki. Szerda reggelre a regisztrált fertőzöttek száma 1497-re emelkedett. A betegségből eddig tízen gyógyultak ki. A laboratóriumokban 22 600 embert vizsgáltak meg.

Prágában szerdán rendkívüli ülést tart a cseh parlament felsőháza. A szenátus gyorsított eljárásban megvitatja a képviselőház által kedden elfogadott, koronavírussal kapcsolatos szociális, pénzügyi és gazdasági intézkedéscsomagot. A testületben képviselt pártok előre jelezték, hogy támogatni fogják a kormány előterjesztéseit.

A képviselőház egyebek között jóváhagyta a pénzügyminisztérium javaslatát, hogy az idei költségvetési hiányt a tervezett 40 milliárd koronáról (490 milliárd forint) 200 milliárd koronára emeljék.

Keményítenek a lengyelek



Lengyelországban szerdától vált kötelezővé az alap- és középiskolai távoktatás. A Covid-19-járvány miatt március 11-től érvényes, jelenleg húsvétig meghosszabbított szünet a hagyományos iskolai tanításban eddig nem járt kötelező távoktatással, a tanárok különféle elektronikus csatornák közvetítésével csak ajánlották a diákoknak az áttanulmányozandó anyagot, tesztelték a szerdától alkalmazandó e-learning platformokat, és nem osztályoztak.

Lengyelországban szerda reggelig 927 Covid-19-fertőzést regisztráltak, azaz 24 óra alatt 161-gyel nőtt az ismert fertőzöttek száma. Előző napokban mintegy száz esettel szaporodtak a fertőzések. Eddig 12 beteg halt bele a fertőzésbe.

A március 15-től érvényes, eredetileg 10 napra elrendelt lengyelországi határzárat április 13-ig meghosszabbítják - jelentette be szerda délutáni sajtóértekezletén Mariusz Kaminski belügyminiszter. A korlátozás továbbra sem érinti a teherszállítást. Szombattól viszont a határmenti sávban élő, külföldi munkahelyekre naponta átjáró, a mozgáskorlátozást illetően eddig kivételt képező lengyelekre is vonatkozni fog a külföldről hazatérők esetében kötelező 14 napos karantén.

Szigorított kijárás Romániában



Romániában szerda déltől érvényesek a kedd este bejelentett szigorított kijárási korlátozások. A katonai rendelettel bevezetett szabályok szerint csak azok hagyhatják el lakásukat, akiknél ez elkerülhetetlen a munkavégzéshez, halaszthatatlan orvosi vizsgálatra szorulnak, létfenntartásukhoz vagy gyógykezelésükhöz szükséges termékeket kell beszerezniük, mezőgazdasági tevékenységet végeznek, ellátásra szoruló hozzátartozójukról gondoskodnak, vagy saját, illetve háziállataik mozgásigényét elégítik ki lakóhelyük közvetlen közelében. A lakás elhagyásának indokáról minden esetben a munkáltató által kibocsátott igazolást vagy saját felelősségre kiállított írásos nyilatkozatot kell felmutatni a rendfenntartóknak.

A legveszélyeztetettebbnek minősülő, 65 év feletti korosztály számára a kijárást csak 11 és 13 óra között engedélyezik, kivéve ha munkaügyi kötelezettségeiknek tesznek eleget, gazdálkodnak, illetve rászorulókról gondoskodnak.

Romániában szerda reggelre 12-re emelkedett a vírusfertőzés halálos áldozatainak száma. A kedd esti adatok szerint az országban 794 koronavírus-fertőzést regisztráltak, 79 fertőzöttet gyógyultnak nyilvánítottak, 431 beteget kórházban, 18-at az intenzív osztályon ápolnak. 5556 személyt hatósági karanténban, 87 506-ot lakhelyi elkülönítésben tartanak.

Több mint százan a fertőzöttek közül egészségügyi dolgozók. Több romániai kórházban csak napokkal a beutalás után derült ki egy-egy betegről, hogy koronavírus-fertőzött, és a kórházi személyzetet, valamint a pácienseket is megfertőzte. Az orvosok továbbra is a védőfelszerelés hiányára és a koronavírustesztek korlátozott számára panaszkodnak. A stratégiai kommunikációs törzs kedd délutáni jelentése szerint a kór romániai megjelenése óta az országban 12 624 koronavírustesztet végeztek. A házi karanténból kedden kilépő Ludovic Orban miniszterelnök egy sajtótájékoztatón célként jelölte meg, hogy 5-7 napon belül napi 2000, akár 2500 teszt elvégzésére is képes legyen a rendszer.

A legsúlyosabb eset a Suceava megyei kórházé, ahol a kórházvezetés által elkövetett sorozatos hibák következtében 83 alkalmazott, köztük 34 orvos fertőződött meg. A kór 12 halálos áldozata közül öten ott vesztették életüket. Kórházi részlegeket kellett azonban bezárni Bukarestben, Sepsiszentgyörgyön, Aradon és Botosaniban is.

A román külügyminisztérium elkezdte a külföldön rekedt románok hazaszállítását. Egy magán légitársaság charter-járatával kedden 184, idénymunkát végző román állampolgárt szállítottak haza az olaszországi Velencéből. Szombaton Torinóból szállítottak haza 227 ott rekedt román állampolgárt.

Szlovákiában újabb 12 betegnél diagnosztizálták a Covid-19 fertőzés kórokozóját, és így 216-ra emelkedett a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma - jelentette be Igor Matovic szlovák kormányfő pozsonyi sajtótájékoztatóján szerdán.

Az újonnan regisztrált fertőzöttek az ország különböző részeiből valók, egyiküknél a fertőzést a Bősön kialakított karanténtáborban mutatták ki, ahová a külföldről saját kérésükre csoportosan hazaszállított szlovák állampolgárokat viszik kéthetes elkülönítésre. Szlovákiában szerda délig több mint 4400 személyen végezték el a vírustesztet, közülük 4200-an bizonyultak negatívnak.

