Tételes listán a tervek: így lazulhatnak Magyarországon a koronavírus-szabályok

Első körben várhatóan a négyszáz négyzetméternél kisebb alapterületű, jelenleg zárva tartó boltok nyithatnak újra a májustól esedékes enyhítési folyamat során, míg a fokozatosság elve szerint a hónap közepéig a vendéglátóhelyek, nyitott teraszok következhetnek, pünkösdig pedig a szálláshelyeknek is lehet esélyük az újranyitásra az országban - írja egy lehetséges forgatókönyvet felvázolva a Magyar Nemzet.

A lap értesülése szerint májusban a következőképpen alakulna a koronavírus-korlátozások enyhítése Magyarországon:

első körben a négyszáz négyzetméternél kisebb alapterületű, jelenleg zárva tartó boltok nyithatnak újra a májustól esedékes enyhítési folyamat során

a hónap közepéig a vendéglátóhelyek, nyitott teraszok következhetnek

a nagyobb méretű iparcikküzletek, a boltláncok tipikusan plázákban lévő egységei vagy például a jelentősebb bútor- és sportszeráruházak is a hónap második felére vagy végére juthatnak újra hozzá a teljes üzemelés lehetőségéhez

pünkösdig pedig a szálláshelyeknek is lehet esélyük az újranyitásra az országban

a "nagyobb rendezvények, vásárok, fesztiválok megtartásáról a nyári hónapok előtt még biztosan nem lesz szó."

Emellett egy fontos nyitási körülményt is megemlít a lap, így például az éttermekben várhatóan szabályozzák a helyben fogyasztás körülményeit, úgy hogy meghatározhatják a vendégtérben elhelyezhető létszámot, vagy az asztalok között optimális, 1-1,5 méteres távolságot.

Ezen felül az is elképzelhető, hogy a mostani teljes tiltás után egyelőre úgy lehet majd limitált létszámú éttermi programon részt venni, ha arra előzetesen bejelentkeznek az érdeklődők, annak érdekében hogy ne fordulhasson elő tumultus egy-egy nyilvános étkezőhelyen.

Kilátásban van az is, hogy a kereskedelmi egységek alkalmazottainak is használniuk kell a arcmaszkot, ahogy a vendéglátóhelyek pincérei is maszkban kell végezzék a munkájukat. Ahogy az is, hogy a jelenleg 9-12 óra közötti, 65 év felettiek részére fenn tartott idősávot két órában fogják meghatározni.

