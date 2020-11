Szlávik: a lelegeztetőre került fertőzöttek 40-45 százaléka meghal

Sokkal rosszabb a helyzet a Dél-pesti Centrumkórházban most, mint az első hullám alatt, Szlávik János kifejtette, hogy a lélegeztetőre került betegek nagyjából fele meghal. A fekvőbeteg osztályokon a kórházban a betegek 5-10 százaléka hal meg a vírus miatt. Hozzátette, az átlagéletkor most megközelíti az 50-60 évet.

Rosszabb a helyzet, mint az első hullám idején, tavasszal - számolt be az ATV-ben Szlávik János. A Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa elmondta, az ő intenzív osztályukon tavasszal az elhunytak aránya 30 százalék körüli volt, most,

a második hullám alatt viszont már az itt kezelt betegek 40-45 százaléka meghal.

A főorvos kiemelte, hogy itt kizárólag a lélegeztetőgépen kezelt betegekről van szó. A betegek egyre idősebbek és egyre súlyosabb állapotba kerülnek, és így nem tudják kizárni azt, hogy egyre többen halnak majd meg.

Szlávik azt is kifejtette, hogy a Dél-pestiben jelenleg csak azok a koronavírusos betegek vannak intenzív osztályon, akik gépi lélegeztetésre szorulnak. A fekvőbeteg osztályokon a kórházban a betegek 5-10 százaléka hal meg a vírus miatt. Hozzátette, az átlagéletkor most megközelíti az 50-60 évet.

A Magyarországon is használt remdesivir gyógyszerrel kapcsolatban azt mondta: jelenleg igazán hatékony antivirális szer nincs a koronavírus ellen, egyelőre kísérleti szerek vannak, amelyek hatékonynak tűnnek. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Down-szindrómás emberek is veszélyeztetettek: a tapasztalatok szerint ők tízszer nagyobb eséllyel halhatnak bele a koronavírusba, ezért őket is fokozottan kell védeni.

(Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)