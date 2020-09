Orbán Viktor: egyre közelebb a vakcina, több állammal tárgyalunk

A járványügyi intézkedésekről beszélt Orbán Viktor abban az interjúban, amelyet este hatkor adtak le a TV2-n. A Pénzcentrum élőben közvetítette az interjút.



2020.09.27 18:45 Ki fogunk szabadulni Március-áprilisban aggódott a vírus miatt, neki is vannak idős rokonai, még ismeretlen volt az ellenség. De az katasztrófa lett volna, ha a gyerekekre is veszélyes lenne a koronavírus. Az idősek leválasztását valahogy meg lehet oldani, de a gyerekekét jóval nehezebb. Lesz egy pont, amikor ki fogunk szabadulni, lesz vakcina és meg fogják szervezni, hogy Magyarországon is elérhető legyen a védőoltás.

2020.09.27 18:39 Ha munka van, minden van A gazdaság akkor működhet, ha az embereknek van munkája, akkor jönnek a jó gazdasági eredmények és a jó hitelminősítés. Erre megvannak az eszközök: a vállalkozókat támogatni kell, és az állam is tud munkát adni az embereknek. Sőt, a közmunka is létezik, ami nem jó, de a semminél több a kormányfő szerint. Hozzátette, a jövőben a közmunkások bérét is meg kell emelni, ezen dolgoznak. Elmondta, hogy a a cél, hogy 5 millió dolgozó magyar ember legyen az országban. A vállalkozóknak versenyképes munkahelyeket kell létrehoznia: nem biztos, hogy egy üzem ugyanott nyit ki, ahol azt tavasszal bezárták. A miniszterelnök szerint a világban most újraszerveződik a munkaerő, a gyártás eloszlás. Ebbe a versenybe nekünk be kell szállni.

2020.09.27 18:35 Ausztria a példa Ha a nyolc járványkórház megtelik, jön a következő lépcső, az egészségügyi dolgozókat oda kell vezényelni, ahol szükség van náluk. Korábban Ausztriát tekintették példaként, de Orbán érti, ami a térségben történik. Ausztriát követjük, mert ami ott történik, az kicsit később nálunk is bekövetkezik. A cseheknél nem érti, hogyan szabadult el a járvány - mondta a kormányfő. Igaz, a vírus belül pusztít, de az utánpótlás kívülről jön, ezért kell fenntartani a határzárat.

2020.09.27 18:32 Nyáron lazult a fegyelem Egyetértési pontokat kell létrehozni: az emberek védekezni akarnak, de az országot sem akarják megállítani. A kormánynak kell megoldania az idősek védelmét, az iskolák működését, de ha az egészségügy kitart, akkor meg tudjuk csinálni. A nyár nagy kerítő, lazult a fegyelem, ősszel lehűltek a kedélyek, most sokkal inkább betartják az emberek a szabályokat - mondta Orbán.

2020.09.27 18:30 Egyre közelebb a vakcina Tavasszal le kellett csavarni a lángot, most az országot kell működtetni. Márciusban nem tudta senki, mikor lesz vakcina, de Orbán Viktor szerint most már közelebb vagyunk hozzá. Tárgyalunk az amerikaiakkal, a japánokkal és az EU-s fejlesztésekbe is beszálltunk. Brüsszel szerint jövő év közepére lehet európai vakcina, az USA pedig 2020 végéig számol. A többi fejlesztési központ is jól halad, belátható időn belül lesz oltás a vírus ellen.

2020.09.27 18:28 Az idősek veszélyben vannak A gazdaságot majd valahogy helyre lehet hozni, de az elvesztett életeket nem adhatják vissza: fontos tanulság, hogy az idősek továbbra is veszélyben vannak - mondja Orbán Viktor. A helyzet nehéz, az egészségügyre nagy nyomás nehezedik most, és a következő időszakban is fog.