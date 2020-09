Operatív Törzs: már 186 hazai oktatási intézményben van digitális oktatás

Ismét élő online sajtótájékoztatóval jelentkezik az operatív törzs.

Tavasszal a 65 éven felüli fertőzöttek aránya volt 25 százalék volt, most megfordult az arány: ugyanez igaz most a 20-29 éves korosztályra, ők az összes pozitív eset 24,9 százalékátát teszik ki. De nem zárható ki, hogy a többi korosztályra is átterjed a betegség. A szabályok szigorú betartásával azonban ennek ütemét lehet csökkenteni.

Egyre több helyen kötelező a maszk. Ahol nem tudjuk tartani a 1,5 méteres távolságot, ott javasolják a használatát.

A hatósági karantén lerövidült 10 napra - ez már a friss tapasztalatok alapján kalkulálták ki. Müller Cecília kitért arról is, hogy mától 19 500 forintnál többet nem kérhet senki a PCR tesztért.

Mai naptól új adatokkal frissül a hivatalos tájékoztató oldal, az oktatási intézményekről. Jelenleg 20 óvodában, 6 iskolában van rendkívüli szünet, 186 oktatási intézményben van digitális oktatás, 9 esetben a teljes iskolát érinti, a többiben csak néhány osztályt.

