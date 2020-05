Operatív Törzs: Budapestet és ezt a 7 megyét érinti leginkább a járvány

Mai napon is megtartotta sajtótájékoztatóját az Operatív Törzs. Ezek voltak a legfontosabb bejelentések május 29-én, pénteken.

Müller Cecília megismételte a reggel publikált adatokat: 8 fővel nőtt a koronavírus halálos áldozatainak száma, 517-en vannak azok, akik a vírus miatt hunytak el. A gyógyultak száma folyamatosan növekszik, jelenleg 2024 főt tartanak nyilván. Az aktív fertőzöttek száma 1300 fő, ennek 42 százaléka budapesti, 58 százaléka vidéki. Kórházban 384 főt ápolnak, lélegeztető gépen 24-en vannak.

Budapest és 7 megye érintett leginkább a fertőződésekkel, az elmúlt napon idősotthonból nem érkezett újabb fertőzöttről értesítés.

Müller kiemelte, hogy napok óta nincs új fertőződés a 14 év alatti korosztályban, ott összesen 50 fertőzöttet tartanak nyilván, a 19 éven aluliaknál 80 a fertőzöttek száma.

Azt ugyanakkor hozzátette, hogy a világjárvány továbbra is tart, a fertőzöttek száma egy nap alatt több mint 300 ezerrel nőtt, de emelkedett a halálozások száma is. A vírus ott is terjed, ahol korábban nem fordult elő, az új eseteket tekintve Brazília, az Egyesült Államok, India és Peru áll az élen.

Gyereknap, óvoda

Csak egészséges gyermek menjen óvodába, akit egészséges szülő vigyen óvodába, mondta a tisztifőorvos. Az óvodák fertőtlenítő nagytakarítása megtörtént. Kerüljék a zsúfoltságot, a gyermek átadásánál, egyszerre 1-2 szülő tartózkodjon az átadási helységben. Nyugodtan vihetik a gyermekeket óvodába - mondta el Müller Cecília.

A szabadban a családok együtt tölthetik a gyermeknapot. Az egy háztartásban élők maradjanak együtt, az ismeretlen háztartásból származó családok egymástól bizonyos távolságot tartsanak. A higiénés szabályokat be kell tartani, sem a szülő, sem a gyermek ne menjen rendezvényre, ha beteg

- mondta el Müller Cecília.

Indul a magyar fejlesztésű lélegeztető gép gyártása

Kiss Róbert rendőr alezredes kitért arra, hogy megkezdődik a magyar fejlesztésű lélegeztető gép gyártása, a tervezett napi kapacitás 10 darab lesz.

Az alezredes emellett elmondta, hogy a tegnap hatályba lépett jogszabály alapján szlovén és magyar állampolgárok Szlovéniából Magyarországra hatósági karantén elrendelése nélkül beléphetnek. Ha a belépést követő 14 napon belül koronavírus-tüneteket észlelnek, akkor lakóhelyüket, tartózkodási helyüket, szálláshelyüket nem hagyhatják el, és kötelesek telefonon értesíteni a járványügyi hatóságot.

Mától tarthatók autós élőzenei koncertek, ezek olyan események, amelyeken a résztvevők nem szállnak ki autóikból

- emelte ki Kiss Róbert. Hozzátette: június 3 és 7 között a nemzeti összetartozás napja alkalmából méltóságteljes megemlékezések megtarthatók, a megemlékezők lehetőség szerint egymástól másfél méteres védőtávolságot kell tartsanak.

Kiss Róbert összegezte, hogy az elmúlt 24 órában 708 hatósági házi karantént rendeltek el, összesen 10 763-na vannak karanténban. 407-re emelkedett a járványüggyel összefüggő bűncselekmények száma, rémhírterjesztésért 110 esetben, csalás esetében 128 esetben, közveszéllyel fenyegetés miatt 29 esetben, járványügyi szabályszegés miatt 21 esetben kezdeményeztek büntetőeljárást, eddig 80 főt hallgattak ki.

Munkahelyvédelmi bértámogatás

A tájékoztatón Bodó Sándor, az ITM államtitkára felsorolta a koronavírus-járvány miatti gazdaságpolitikai lépések eredményeit. Mint mondta, eddig 10 500 vállalkozás pályázott munkahelyvédelmi bértámogatásra, az elért dolgozók száma 137 ezer fő. A programot augusztus 31-ig meghosszabbítják, eddig adhatók be pályázatok. Módosítás: a dolgozók különböző csoportjaira, különböző időszakokban is igényelhető támogatás.

98 százalékban pozitív támogató nyilatkozatokat hoznak, a pályázatok hiányosságai nagyrészt adminisztrációsak, ezeket korrigálni lehet

- szögezte le Bodó Sándor.

Az államtitkár kiemelte, hogy K+F támogatásra 750 cég pályázott, az ezeknél a cégeknél dolgozó alkalmazottak száma 12 ezer fő. A bértámogatási programmal közel 70 ezer munkahely létrehozását tudják finanszírozni, a rendelkezésre álló összeg 84 milliárd forint. 9 hónap alatt összesen 1 millió forintot tudnak a munkavállalók számára biztosítani. 3200 munkavállalóra adtak be igényt a cégek, ez több mint 4 milliárd forint igényt jelent, a pályázók 90 százaléka mikro- és kisvállalkozás.