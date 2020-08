Ők a koronavírus szuperterjesztői: így tudod elkerülni, hogy megfertőzzenek

Ugyan a szuperterjesztő nem egy hivatalos, pláne nem tudományos kifejezés, a köznyelv azokat nevezi így, akik több tíz, adott esetben több száz embert is képesek megfertőzni jellemzően rövid idő alatt - gondoljunk csak arra a fiatalra, aki Szöulban egyetlen éjszaka alatt 107 embernek adta át a koronavírust. A szakértők szerint azonban érdemesebb a konkrét személyek helyett, mindig inkább a körülményekre koncentrálni, és azokat vizsgálni - azzal közelebb jutunk a célunkhoz.

Senkit ne tévesszen meg, a szupertetjesztő nem egy tudományos kifejezés, sokkal inkább azokra a vírushordozókra használja a köznyelv, akik lényegesen több embert fertőznek meg, mint az várható lett volna - akár 10 vagy annál is több személyt fertőz meg a környezetében. Ez általában olyan helyeken történhet meg, ahol sok ember zsúfolódik össze, és zárt helyiségnek rossza a szellőzése: gyárak, börtönök, szórakozóhelyek. Ezek a legideálisabb körülmények a vírus számára, futótűzként tud terjedni egyk emberről a másikra.

Ennek ellenére a HuffPost cikke szerint a tudósok jobban örülnének, ha a közvélemény nem a terjesztőkre fókuszálna, és nem őket hibáztatná, hanem inkább az esetek körülményeire szeretnék helyezni a hangsúlyt: meglátásuk szerint ez csökkentheti leghatékonyabban a terjedés sebességét. Nyilván az egy háztartásban élők is könnyen megfertőzhetik egymást, ám ám a London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) elemzése szerint sokkal nagyobb veszélyt jelentenek a rendezvények.

Quentin Leclerc, a fertőző betegségek matematikai modellezésével foglalkozó kutató, aki az LSHTM elemzésben vett részt, azt állítja, hogy ahelyett, hogy a helyszín típusára összpontosítanánk, ahol a vírus terjed (például egy éjszakai klub vagy esküvői helyszín), a környezet kell vizsgálni. Sokan kérdezik tőle, melyek a legveszélyesebb helyzetek, hogyan lehet őket rangsorolni? Ám a szakértő szerint nincs értelme erről beszélni. Sokkal inkább az egyes esetek körülményeit kell megvizsgálni. Úgy tűnik, hogy a benti tartózkodás, a szoros együttlét, a rossz szellőzés és a viszonylag hideg környezet (például élelmiszer-feldolgozó üzemek) elősegítik a vírus nagyobb átterjedését - mutat rá. Anglia és Wales négy élelmiszergyárában csak júniusban több mint 450 munkavállaló tesztje lett pozitív COVID-19-re. Egyetlen terjesztő önmagában 200 esetért volt felelős.

A másik szempont, amelyet figyelembe kell venni, ha a fertőzött személy közelében vagyunk, az immunrendszerünk állapota és meglévő egészségügyi problémáink. Legyengült szervezettel hajlamosabbak lehetünk elkapni a vírust - ez magyarázhatja, hogy a vírus miért volt ilyen pusztító hatású a gondozó otthonokban.

Rowland Kao, az Egyesült Királyságban található Edinburgh-i Egyetem állategészségügyi, járványtani és adattudományi szakértője szerint a COVID-19 terjedésének sok esetben volt az az oka, hogy egy fertőzött az átlagosnál jóval több emberrel találkozott.

"Ez vezetett a májusban Szöulban történt hírhedt szuperterjesztő esetéhez is, amikor is több száz ember fertőződött meg" - mondta. Ez volt az, amikor egy 29 éves férfi öt klubba és bárba látogatott el a dél-koreai Szöulban. A férfi később pozitív volt a COVID-19-re, és a város kénytelen volt bezárni a klubjait és bárjait ezek után. Legalább 101 pozitív eset kapcsolódott ehhez az éjszakához, és több mint 7000 embert vizsgáltak meg annak megakadályozása érdekében, hogy tovább terjedjen a vírus.

Kao rámutatott, hogy a pandémia elején az emberek 10 százaléka volt felelős a megbetegedések 80 százalékáért, á, a korlátozások bevezetésével meg lehetett fékezni a gyors ütemű terjedést. A korlátozások enyhülésével azonban magában hordozza a kockázatot, hogy ismét megjelenhetnek a tömeges megbetegedések, a szuperterjesztők.

Szóval hogyan lehet elkerülni ezeket? Leclerc szerint kerülni kell a rossz szellőzésű, zárt, a zsúfolt helyeket, ahol sok ember van együtt, és a szoros kapcsolattartásokat, például a túl közeli beszélgetéseket.

