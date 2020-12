Mi várhat ránk karácsonykor? Enyhít, vagy szigorít holnap a kormány?

Az operatív törzs holnap reggeli ülésén dől el, milyen intézkedések lépnek életbe a karácsonyi időszakra Maygarországon. A Portfolio kielemezte az adatokat, és felvázolta, mi az, amiben esetleg enyhíthet a kormányzat.

Folynak az egyeztetések a szakértőkkel, az operatív törzs hétfői ülésén pedig eldől, milyen intézkedések lesznek Magyarországon a karácsonyi időszakban, illetve szilveszterkor. Orbán Viktor, illetve a kormány többször is hangsúlyozta, hogy szeretnék, ha karácsonyra valamelyest enyhíteni lehetne az intézkedéseken, ám a kormányfő azt is megjegyezte, hogy a tudósok egyelőre mereven ellenzik ezt a lépést. A Portfolio elemzésében sorra vette, mi alapján döntenek majd a továbbiakról, illetve más országokban hogyan készülnek majd az ünnepekre.

Kezdjük az adatokkal, amelyek alapján eldöntik, hogyan tovább:

A napi új beazonosított fertőzöttek száma a napokban 4000-6500 között alakult, a 7 napos mozgóátlag pedig 5500 felett stabilizálódott, ami magasabb, mint a szigorú korlátozó intézkedések novemberi bevezetésénél. Azt érdemes megjegyezni, hogy Magyarországon az elmúlt hetekben kezdődtek nagyobb volumenű csoportos tesztelések, így több pozitív esetre derül fény, mint korábban. Vagyis a megváltozott tesztelési hozzáállás állhat a dolog mögött, az adatok azonban rendkívül bizonytalanok, és az Operatív Törzs nem is jelzi, hogy a gyorstesztek hány beteget találnak meg - húzza alá a Portfolio.

Így pedig a tesztek pozitivitási aránya is eléggé ingadozó, az utóbbi időben volt, hogy 30 százalék körül alakult, de mértek már 60 százalékos arányt is. A WHO szerint 5 százalékos pozitivitási aránnyal kell dolgozni ahhoz, hogy kordásban lehessen tartani a fertőzést - ekkor végeznek ugyanis elég tesztet szerintük.

A kórházi ápolást igénylő esetek számának növekedése lassult, ám egyelőre stagnálásról még nem beszélhetünk, még mindig többen kerülnek be naponta a kórházakba, mint ahányan meggyógyulnak, vagy meghalnak. A lélegeztetőgépen lévők száma úgy tűnik, hogy nem emelkedik, magas szinten stabilizálódott. Mindez pedig azt jelenti, hogy a kórházak terhelése továbbra is extrém magas, ami szintén nem indokolja, hogy lazítson Magyarország a járványügyi intézkedéseken.

Az elhunytak számának alakulásában a legrosszabb a helyzet, ezen a téren várható a legkésőbb a fordulat a betegség lefolyásából adódóan. Először az új esetek számának csökkenése mutathatja a járvány visszaszorulását, aztán a kórházban ápoltaké és az elhunytaké. A napi elhunytak száma az elmúlt napokban 150-180 felett mozog, ami nagyon magasnak számít nemzetközi összehasonlításban.

Nincs drasztikus javulás

Európában egészen eltérő, milyen intézkedésekkel ünneplik majd a karácsonyt: több helyen már feloldottak bizonyos korlátozó intézkedéseket, míg máshol éppen most szigorítanak tovább. Angela Merkel például úgy döntött, hogy még január elején is érvényben lesznek a korlátozások Németországban, eközben - kifejezetten a krácsonyi időszakra készülve - Olaszország tovább szigorít az intézkedéseken, pedig enyhülőben van a járvány. Csehország viszont lazít a kijárási szabályokon az ünnepek előtt, miután a kormányzat úgy értékelte, hogy visszaszorult a járvány az országban.

A jelenlegi intézkedések egy hónapja élnek, de Magyarországon továbbra is igen dinamikusan terjed a járvány: ha talán már nincs is felszálló ágban a járványgörbe, egyelőre az biztos, hogy erős leszálló ágról még nem beszélhetünk. Egy dolgot pedig tudunk biztosan: naponta 4000-6000 új esetet diagnosztizálnak, ami 5-10-szeres (nagyon óvatos) aluldetektálási becslés mellett 20-60 ezer napi új esetet jelent.

A karácsonyi időszak pedig amúgy is különleges időszak a társadalmi érintkezések szempontjából. Kevesebb munkába járás, iskolai szünet az egyik oldalon, vásárló tömeg és távoli rokonlátogatások a másik oldalon. Jellemző, utóbbitól az olaszok annyira tartanak, hogy egyenesen korlátozni kívánják az összejöveteleket, tartományi, városi szintű kijárási tilalommal az ünnepi időszakra.

Ha a magyar kormány lát lehetőséget a karácsonyi összejövetelekre, akkor elsősorban az esti kijárási tilalom (ideiglenes) feloldása, illetve a lakáson belüli összejövetelek megemelt létszámkorlátja jöhet szóba. Amit persze meglehet, hogy óvatosságból vagy kényszerűségből januárban még nagyobb szigor követ majd.

