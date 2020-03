Megdőlt a koronavírus-tévhit: itt a WHO hivatalos álláspontja

Nem csak az időseknél, de a gyerekeknél is komoly tünetei lehetnek a koronavírusnak. Egy új tanulmány szerint a vírus receptorai más konfigurációban működhetnek felnőtteknél és gyerekeknél.

Fel kell készíteni a gyerekeket a COVID-19 elleni védekezésre, mert egy új tanulmány szerint a babáknál és a nagyon fiatal gyerekeknél is kialakulhatnak nagyon komoly tünetek, nem csak az idősek esetében - figyelmeztet a WHO. Az egészségügyi világszervezet kiemeli, Kínában több gyerek is súlyos beteg lett a koronavírus miatt, egy gyerek pedig meg is halt. Dr. Maria van Kerkhove, a WHO újfajta fertőzésekkel foglalkozó osztályának vezetője arról beszélt:

Fel kell készülnünk arra, hogy a gyerekek is komolyan betegek lehetnek.

A kínai járványügyi hivatal adatait elemezve a Pediatrics arra a következtetésre jutott, hogy a gyerekek 90 százalékban tünetmentesek, viszont 6 százalékban komoly tüneteket mutatnak, míg felnőtteknél az utóbbi arányszám 18,5 százalék. Egyelőre az eltérés okát még nem tudják egyértelműen megmondani, de a Stanford virológusa, Bonnie Maldonado szerint elképzelhető hogy a vírus receptorai más konfigurációban működnek felnőtteknél és gyerekeknél.

Általában igaz, hogy a koronavírus a páciens korával egyenesen arányos komolyságú tüneteket mutat - emelték ki a CNBC-nek szakértők.

Címlapkép: Getty Images