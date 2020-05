Kijött a rendelet: ezek lesznek a szabályok hétfőtől Budapesten

Kijöttek a szabályok, amelyek hétfőtől érvényesek lesznek Budapesten. Sok meglepetés nincs az eddig bejelentett intézkedésekhez képest.

A Magyar Közlönyben megjelent rendeletek szerint mindenki köteles a másikkal való érintkezést - a közös háztartásban élők kivételével - a lehető legkisebbre korlátozni, és a másiktól lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. Vásárláskor és a tömegközlekedési eszközökön a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszkot vagy sálat vagy kendőt) kell viselni - szúrta ki a hvg.

A 65 éven felüliek 9 és 12 között látogathatják az élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzleteket. A piac nyitva tartásáról és a piacnak a 65 éven felettiek látogatási rendjéről a kerületi önkormányzat eltérően rendelkezhet. Ugyanakkor “a piac nyitva tartása alatt olyan kizárólagos látogatási idősávot kell megállapítani, amely alatt a piacot kizárólag 65. életévüket betöltött személyek látogathatják".

Az éttermi fogyasztásról is írnak, ez csak a vendéglátóhely teraszán, illetve a kerthelyiségben lehetséges. “A vendéglátó üzlet - így különösen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a presszó - kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett. A vendéglátó üzleten belül - az ott foglalkoztatottak kivételével - tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása". A védőtávolság megtartásának feltételeiről a hely üzemeltetőjének kell gondoskodnia, illetve a vendéglátó üzletben a védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni.

A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének a rendelet hatálybalépésétől 2020. szeptember 1-ig nem kell a közterülethasználati díjat fizetni a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után.

A vallási szertartások, továbbá - a házasuló felek kivételével - a polgári házasságkötés és temetés során is biztosítani kell a védőtávolságot. Június 15-től a temetést, valamint a házasságkötést követő családi rendezvény megtartható, ha a résztvevők száma nem haladja meg a 200 főt. Június 15-től a házasságkötés és a házasságkötést követő családi rendezvény vendéglátó üzletben, valamint szálláshelyen is megtartható és azon zenés szolgáltatás biztosítható. A védőtávolságot viszont ekkor is kötelező betartani.

A szolgáltatás biztosítása céljából működő üzlet, a strand, a szabadtéri fürdő, a szabadtéri múzeum és az állatkertek nyitva tarthatnak és látogathatók, a szolgáltatások bárki által igénybe vehetők. A felsőoktatási intézmények a rektor döntése szerinti rendben látogathatók, a kollégiumokba tilos bemenni.

A fokozott fertőzésveszély miatt egyes vendéglátó üzletekben “kizárólag a külső levegő beszívással rendelkező hűtő-fűtő berendezés használható, a belső levegőkeringetésű berendezés nem. A tilalom nem vonatkozik azokra a helyiségre, “amelyekben a berendezés használata az ott tárolt nyersanyagok állagának a megóvása, vagy az ott működtetett eszközök zavartalan működtetése miatt elengedhetetlenül szükséges, valamint az UV-sterilizáló technológiával ellátott berendezésre".

Aki a meghatározott védelmi intézkedést, valamint a védőtávolság szabályait megszegi, szabálysértést követ el, amit pénzbírság követhet. Ennek legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege pedig ötszázezer forint.