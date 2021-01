Január végére lehet meg az Oxford/AstraZeneca-vakcina EU-s engedélye

Január utolsó hetének végén adhat ki az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő Európai Gyógyszerügynökség (EMA) forgalmazási engedélyt az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár által az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) ellen közösen kidolgozott oltóanyagra, és az új termék révén februárban már jelentősen több vakcinával lehet folytatni az oltási kampányt - mondta a német szövetségi egészségügyi miniszter pénteken Berlinben.

Jens Spahn közegészségügyi vezetőkkel tartott tájékoztatóján kiemelte, hogy az Oxford/AstraZeneca-vakcina megjelenése "érezhető változással", az oltóanyag-ellátás számottevő javulásával jár majd. Pontos számokról még nem lehet beszélni, de az tudható, hogy a tömeggyártás az engedélyeztetési eljárás előtt beindult, így az engedély kiadásával együtt jelentős mennyiségben áll majd rendelkezésre az új vakcina - mondta a miniszter.

Hozzátette, hogy tovább javítja majd az ellátást, amikor - ugyancsak februárban - elkészül a német BioNTech hazai saját, a partner amerikai Pfizertől független oltóanyaggyártó üzeme Marburgban.

Az EMA engedélyével már rendelkező készítményekkel - a Pfizer/BioNTech- és a Moderna-féle vakcinával - mintegy másfél millió embert oltottak be, több százezren a második adagot is megkapták. A kampány a tervek szerint halad előre, így már az idősotthonokban és a bentlakásos gondozási otthonokban élők 60 százalékát beoltották - ismertette az egészségügyi miniszter.

Mint mondta, Németországban még tetőzik a járvány második hulláma, de már javul a helyzet. Az új fertőződések és az intenzív kórházi kezelésre szoruló fertőzöttek száma "bátorítóan" alakul, a korlátozások viszont továbbra is szükségesek, és elsietett visszavonásuk ismét felerősítheti a járványt.

A november óta fokozatosan megszigorított rendszabályok betartását kérte a lakosságtól a Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) vezetője, Lothar Wieler is, aki kiemelte, hogy az adatoktól ugyan "enyhén pozitív trend" olvasható ki, de számos szempontból továbbra is igen súlyos a helyzet. Így "felfoghatatlanul" magasra, ötvenezer fölé emelkedett a halálos áldozatok száma, továbbra is nagyon magas a halálozási arány a nyolcvan éven felüli fertőzöttek körében, és országszerte kilencszáz idős-, illetve bentlakásos gondozási otthonban küzdenek járványkitöréssel.

Az egészségügyi miniszter és az RKI vezetője egyaránt kiemelte, hogy a védekezés eredményeinek megsemmisülésével és a járvány ismételt felgyorsulásával fenyegetnek a SARS-CoV-2 Nagy-Britanniában, Dél-Afrikában és Brazíliában azonosított új, a korábbiaknál fertőzőképesebb változatai, amelyekkel szemben szintén csak az érvényes korlátozások következetes betartásával lehet védekezni.

Ezzel kapcsolatban az intenzív és baleseti ellátási terület szakmai szervezetének (DIVI) vezetője, Gernot Marx hangsúlyozta, hogy el kell kerülni egy újabb, harmadik járványhullám elindulását a második hullám levonulása előtt.

A DIVI adatai szerint a németországi intenzív osztályokon január 3-án tetőzött a második hullám, akkor mintegy 5800 embert ápoltak SARS-CoV-2-fertőzés miatt. Az utóbbi két héten enyhült, de így is "kritikus" az ellátórendszer terhelése, és a modellszámítások szerint csak február végére, március elejére süllyedhet háromezer alá az intenzív ápolásra szoruló fertőzöttek száma - fejtette ki Gernot Marx.

Az RKI pénteki adatai szerint az utóbbi 24 órában 17 862 fertőződést szűrtek ki tesztekkel. Ez csaknem ötezerrel kevesebb az egy héttel korábbi 22 368-nál. A SARS-CoV-2 okozta betegséggel (Covid-19) összefüggésben 859 halálesetet regisztráltak. Ez ugyancsak jelentős csökkenés az egy héttel korábbi 1113-hoz viszonyítva.

Az új regisztrált fertőződésekkel együtt 2 106 262 ember szervezetében mutatták ki a SARS-CoV-2-t, a járvány halálos áldozatainak száma pedig 50 642-re emelkedett. A Covid-19 miatt intenzív ellátásra szorulók száma a DIVI legutóbbi, csütörtöki összesítése szerint egy nap alatt 49-cel, 4787-re csökkent. Gépi lélegeztetésre 57 százalék - 2725 beteg - szorul. A kimutatása szerint országszerte 27 071 intenzív ellátási ágyat üzemeltetnek, ezek közül 4235 ágy szabad.

Címlapkép: Getty Images