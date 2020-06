Itt már nyílnak a határok, megszűnik az állami karantén

Újabb 16 európai ország irányába nyitja meg határait Szlovákia szerdától, s egyúttal megszűnteti a kötelező állami karantént is, amelyet önkéntes házi izoláció vált fel - jelentette be Igor Matovic, szlovák kormányfő pozsonyi sajtótájékoztatóján kedden.

Szlovákia a Covid-19 betegség terjedésével összefüggésben korábban bevezetett korlátozások folyamatos feloldásának keretében a már korábban megnyitotta határait és lehetővé tette a korlátozások nélküli ki és belépést Magyarország, Csehország és Ausztria viszonylatában. Szerdától 19-re bővül azoknak az országoknak a listája, amelyek irányába Szlovákia megnyitja határait, ezek az országok: Németország, Liechtenstein, Svájc, Szlovénia, Horvátország, Bulgária, Görögország, Ciprus, Málta, Észtország, Lettország, Litvánia, Finnország, Norvégia, Dánia és Izland.

Az intézkedés egyelőre egyoldalú Szlovákia részéről, tehát a kiutazó szlovák állampolgároknak ellenőrizniük kell, hogy a listán szereplő országok is megkötések nélkül lehetővé teszik-e számukra a beutazást.

Egyidejűleg Szlovákia mindennemű közlekedési kapcsolatot felújít az érintett országokkal. A pozsonyi Rastislav Stefánik repülőtér (BTS) már jelezte, hogy napokon belül több járatot újraindítanak. Szerda reggel hét órától Szlovákia megszűnteti az országba érkezők számára eddig kötelezően állami intézményben eltöltendő kéthetes karantént, illetve annak - elektronikus megfigyelésen alapuló - házi változatát, az úgynevezett "intelligens karantént" is. Ezt - azok esetében, akik máshonnét érkeznek, mint a már "biztonságosnak" minősített 19 ország - önkéntes alapú házi izoláció váltja fel - jelentette be a szlovák kormányfő.

Szerdától a szájmaszkok közterületen való kötelező viselése részben már csak ajánlottá válik. Szabadtéren és a munkahelyeken - amennyiben betartható a személyek közötti kétméteres távolság - már csak önkéntesen, az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön viszont továbbra is kötelezően kell majd szájmaszkot viselni. Ugyancsak feloldják, illetve önkéntes alapúvá teszik szerdától az üzletekre, éttermekre és szolgáltatási helyszínekre eddig érvényes - a vendégek és a vásárlók számára vonatkozó - korlátozásokat is. Tovább szűkülnek az oktatási intézmények működésére vonatkozó korlátozások is

Június 22.-től már az általános iskolák felső tagozatain és a középiskolákban is újra indulhat az oktatás, az iskolákat a tanulók egyelőre önkéntes alapon látogathatják majd. Az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatai már korábban megnyílhattak. Közben Szlovákiában az elmúlt héten is viszonylag alacsony szinten maradt a koronavírussal újonnan diagnosztizáltak napi átlaga, ez a szám már mintegy másfél hónapja öt alatt van. A nemzeti egészségügyi információs központ honlapján kedden közölt adatok szerint hétfőn egy, az elmúlt három napban pedig együttvéve három személynél mutatták ki a Covid-19 betegség kórokozóját, így jelenleg - a korábbiakkal együtt - már 1531 megfertőződött személyt vettek nyilvántartásba. Közülük hivatalosan 1402-et gyógyultnak nyilvánítottak. A kór elismert halálos áldozatainak száma 28, és eddig már több mint 190 ezer vírustesztet végeztek el.

