Intézkedések Magyarországon a koronavírus miatt: erre kell számítani

Papp Károly közbiztonsági főigazgató és Müller Cecília országos tisztifőorvos tartott sajtótájékoztatót hétfő délelőtt a koronavírus-fejleményekről. Kiderült, hányan vannak karanténban itthon.



Szeretnénk a legtovább fenntartani a megelőzés szakaszát, vagyis azt, hogy a továbbiakban sem lesz koronavírusos megbetegedés

- fejtette ki az országos tisztifőorvos. A járványügyi megfigyelés egyik módja a karantén elrendelése - fejtette ki Müller Cecília. Jelenleg 18-an tartózkodnak karanténban a Szent László kórházban a koronavírus miatt.

Ezzel megvédjük a behurcolástól az embereket

- húzta alá a tisztifőorvos.

Megerősítete, Magyarországon nincs koronavírussal fertőzött betegről tudomásuk a mai napig. Müller részletes tájékoztatást adott az olaszországi eseményekről, betegekről és halálesetekről, majd bejelentette: a magyar népegészségügyi központ megváltoztatja az eddig használt esetleírását, és az eljárásrendet az európai járványterjedés miatt.

Kiterjesztették tegnaptól Debrecenre is a testhőmérséklet-mérést. Ide is érkezik Olaszországból gép. A mai napon kerül kiadásra a koronavírussal kapcsolatos eljárásrend, ennek kapcsán kérdésre válaszolva azt mondta, közúti ellenőrzéseket a határokon, tehát az Olaszországból, vagy más járványos helyszínről hazaérkezők esetében történő vizsgálatokat is be kell vezetni, ugyanakkor a schengeni határokat nem lehet lezárni. Két telekonferencia lesz ma: Európai Járványügyi Központ és a WHO tartja. Szeretnék az ő véleményüket is figyelembe venni, közös bölcsesség alapján alakítjuk ki az eljárásrendet.

Aki fertőzött területen járt és mutatja a vírusfertőzés tüneteit, az hívja fel a háziorvosát, ne menjen a váróterembe. Valamennyi kérdésre ez az eljárásrend választ fog adni

- fejtette ki kérdésre válaszolva Müller Cecília. Arra a kérdésre, hogy biztonságos-e Olaszországba utazni most, kifejtette: országos tisztifőorvosként nem támogatná, hogy valaki kockázatos területre utazzon.

A járványos területre nem javaslom az utazást. Az egyéb nem érintett területre pedig lehet utazni, alapos tájékozódás után

- fejtette ki.

Címlapkép: Getty Images